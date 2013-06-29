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'Balyoz' sanıklarından açlık grevi

Hasdal Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 36 subay, 3 gün sürecek açlık grevine başladı

29 Haziran 2013 15:58

"Balyoz" davası kapsamında tutuklu bulunan askerler, haklarında verilen cezaların onanmasının istenmesi üzerine açlık grevine başladı.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “Balyoz Planı” davasında verilen hapis cezalarının onanmasını istedi.

Bunun üzerine Hasdal Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 36 subay, 3 gün sürecek açlık grevine başladı. Tutuklu askerler, sahte deliller nedeniyle mahkum edildiklerini belirtti.

Başsavcılık, emekli orgeneraller Halil İbrahim Fırtına, Çetin Doğan, Bilgin Balanlı ve Ergin Saygun'un da aralarında olduğu 256 sanık hakkında hapis kararının onanmasını istemişti.

67 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının ise bozulması talep edilmişti.

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