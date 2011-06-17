-BALYOZ SANIĞI: ''TÜRK HUKUKUNDAN ALACAĞIM VAR'' İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıkları Kemal Dinçer, Hakan Akkoç ve İkrami Özturan'ın savunmaları alındı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Kemal Dinçer, dava konusu seminere katılmadığını, isminin iradesi dışında görevlendirilecek personel listesinde yer aldığını söyledi. Listenin hazırlanmasında hiçbir katkısı olmadığını ifade eden Dinçer, ''Haksızlığa ve zulme uğradım. Sığınacak tek liman hukuk ve adalettir. Tek bir isteğim var tutuksuz yargılanmak'' dedi. Üye hakim Ali Efendi Peksak, Dinçer'in 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli olduğunu anımsatarak, 1. ve 3. Ordu komutanlıklarından iç ve dış tehditler konusunda haber toplama planı şeklinde kendilerine herhangi bir yazı gelip gelmediğini sordu. Dinçer ise haber toplamanın rutin bir faaliyet olduğunu, seminerle ilgili haber toplama emri verilip verilmediğine ilişkin herhangi bir bilgisi bulunmadığını söyledi. Peksak, Dinçer'in savunmasında belirttiği ''Bilip de konuşmayan dilsiz şeytan olmaya değer mi?'' sözüyle neyi kastettiğini sordu. Dava kapsamında yargılanmayan o dönemdeki general rütbesindeki askerleri kastettiğini belirterek, ''Bir şeyler biliyorlarsa, gelsinler anlatsınlar diye söyledim'' dedi. Tutuklu sanıklardan Tuğgeneral Hakan Akkoç da dava konusu seminer sırasında yurt dışında görevli olduğunu belirterek, isminin kasıtlı olarak görevlendirilecek personel listesi olan Ek-A'da bulunduğunu, planla ilgili hiç kimseden görev ve talimat almadığını kaydetti. Belçika'da NATO Karargahı'nda görev yaptığını dile getiren Akkoç, şunları kaydetti: ''Onurlu bir görevden izin alarak Türkiye'ye gelip hapis yatmak gibi bir fantezim olmamıştır. Bana bu iftirayı atanlara, buna ortam hazırlayanlara bir dileğim var. Yaşamlarında çok uzun bir ömür diliyorum. Yaşadıkları her anın ızdırap içinde geçmesini diliyorum. Ben, özgürlük ve yaşam hakkımı kaybettim. NATO karargahında görev yaparken tutuklanacağımı bile bile geldim. Vatanıma dönüyorsam, neye istinaden kaçma şüphesi var dediniz.'' Tutuklu sanık İkrami Özturan ise 3. Kolordu Komutanlığı Ek-A listesinde adının yer aldığını ifade ederek, bu listeye daha yurt dışındayken seçilmesinin hiyerarşi, emir ve komuta açısından mümkün olmadığını kaydetti. Özturan, 6. Motorlu Piyade Alay Komutanı Albay Beşler Güzel'in seminere katılarak sunum yaptığını, kendisinin ise tabur komutanı olduğunu dile getirerek, ''Sunum yapan Albay Beşler Güzel serbestken, ben nasıl suçlu olabilirim. Güzel'in tanık olarak çağrılmasını istiyorum'' dedi. İkrami Özturan, ''Öyle tahmin ediyorum ki tarihe hukuk gazisi olarak geçeceğiz. Hukuk herkese lazım. Ordu ilelebet herkese lazım. Bulunduğumuz coğrafyada orduyu zayıflatmak tam bir hainliktir. 31 yıldır üniforma giyen bir subay olarak madem bir değerim yok, kurumumun adına, komployu kuranların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum'' şeklinde konuştu. ''Bizler el birliği ile vatanımızda esir düşen askerleriz'' diyen Özturan, bunun kısaltmasının ''Elveda'' olduğunu belirterek, vatana ve millete elveda ettiğini söyledi. Türk hukukundan alacağı olduğunu söyleyen Özturan, ''Borcumuzun bu dünyadaki bedeli ebedi beraattır. Faizi ise ahirette ödenecektir'' diye konuştu. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.