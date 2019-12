-BALYOZ SANIĞI: ''ÇILGIN DELİLLERİM VAR'' İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 196 sanıklı davanın 24. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 153 sanık ile tutuksuz yargılanan 22 kişi katıldı. Mahkeme heyetine başkanlık eden Ali Alçık, sanıkların tek tek isimlerini okuyarak gerçekleştirdiği yoklamanın ardından, önceki duruşmada sanık Halil İbrahim Fırtına ve avukatlarının savunmasının tamamlandığını, bugün çapraz sorguya geçileceğini bildirdi. Çapraz sorguya geçmeden önce sanık ve yakınlarının duruşma salonundaki hal ve hareketlerine ilişkin bir uyarıda bulunmak istediğini belirten Mahkeme Başkanı Alçık, burada Türk milleti adına yargılama yaptıklarını, duruşmalarda bazı sanıkların oturdukları yerden savunma yaptıkları, bazılarının kendi aralarında yorum yaptıkları, seyircilerinde alkışladıklarını söyledi. Bunun mahkemeye saygısızlık olduğunu ifade eden Alçık, mahkemenin, buna karşı sanıkları duruşma salonuna almama ve seyircileri de salondan çıkarma yetkisinin olduğunu hatırlatmak istediğini kaydetti. -ESKİŞEHİR'DE BULUNAN BELGELER- Daha sonra çapraz sorgusuna geçilen emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'ya soru yöneltmek için söz isteyen tutuklu sanık Albay Cengiz Köylü, polis raporunda, Eskişehir'deki bir evdeki aramada bulunan flash disklerdeki belgelerin 2003 yılına ait olduğunun anlatıldığını söyledi. Ancak bulunan belgeler arasındaki 926 sayılı TSK Askeri Personel Personel Kanunu'nun 49. maddesinde 2005'te yasallaşan bir düzenlemenin bulunduğunu vurgulayan Köylü, dolayısıyla ele geçtiği iddia edilen yeni belgelerin sahte olduğunu öne sürdü. Köylü'nün bu açıklamaları sırasında sanıkların kendi aralarında konuşmaları üzerine Mahkeme Başkanı Alçık, sanıklara mahkemeye karşı saygısızlık yaptıklarını söyleyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Cem Gürdeniz, bu yapılanların sanıklara yönelik bir saygısızlık olduğunu belirterek, ''Her 6 ayda bir yeni belgelerle, dijital verilerle burada tutulmamız saygısızlıktır. Saygı karşılıklıdır. Her bulunan belgeyi bize delil olarak sunmayın'' dedi. Sanık Halil İbrahim Fırtına da söz alarak, savunmaları sırasında her bastığı yerden yeni belge çıkması durumunda buna şaşırmaması gerektiğini anlattığını kaydederek, ''Gölcük'teki bu belgeleri de bu kapsamda değerlendiriyorum. Bunu bekliyordum. Daha savunmam bitmeden orada eksiklik olduğunu düşündüler ki tamamlama zorunluluğu hissettiler'' şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Köylü tekrar söz alarak, ''Cuma günü çılgın delillerim var. Talepler bölümünde arz edeceğim'' dedi. Emekli Oramiral Özden Örnek de yeni çıkan belgelerde kendisiyle ilgili ağır suçlamaların bulunduğunu, bunu yazanın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki bir polis olduğunu, en azından bir savcının bu hukuki sürece katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.