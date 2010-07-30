'Balyoz' sanığı amiral ve generallerin terfi ihtimali çok zor!

T24 - 134 generalin terfisinin görüşüleceği YAŞ'ta terfi ihtimali olan ve Balyoz davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 general ve amiral bulunuyor. Ancak sanık generallerden hiçbiri terfi edilebilecek sıralarda görünmüyor.

Taraf gazetesinden Leyla Kemal'in haberine göre (30 Temmuz 2010) Pazar günü başlayacak Yüksek Askerî Şura (YAŞ) ile ilgili tartışmalar sürerken, Balyoz davasında sanık olan 11 general ve amiralin kamuoyunda oluşturulan kanının aksine terfi edecek sıralarda olmadığı görüldü. Sanıkların büyük bölümü için terfi neredeyse hayal.

Taraf’a konuşan emekli bir askerî kaynak, son 10 yıldaki YAŞ terfilerini baz alarak Balyoz sanıklarının durumunu anlattı. İşte ortaya çıkan tablo:

Korgeneral Nejat Bek: 2006’da korgeneralliğe terfi eden beş kişi arasında dördüncü sıradan terfi etti. Dördüncü yılı olduğu için terfi sırasındadır. Bu yıl boşalması beklenen iki orgeneral kadrosu için 2006’da terfi eden beş kongenerale ilave olarak 2005 ve öncesinde korgeneralliğe terfi edip 2009’da temdit (bulunduğu rütbede süre uzatımı) almış altı kongeneral daha var.

Yani iki kadro için toplam 11 aday var. Temditli altı korgeneral 2006’da terfi edenlerden daha kıdemli olduğu için Nejat Bek 11 korgeneral arasında 10. sırada yer alıyor.

Bu nedenle terfi ya da temdit alma şansı çok düşük görünüyor. Ayrıca halen başında bulunduğu görevin de terörle mücadele ile ilişkisi bulunmuyor.

Son 10 yılın YAŞ listeleri incelendiğinde, terfi sırasında olan korgenerallerden ikisi ya da üçünün temdit aldığı görülüyor. (2009 hariç). Bu durumda 11 korgeneralden ikisi orgeneral olurken iki ya da üç tanesi de muhtemelen temdit alacak, geri kalan altı ya da yedi tanesi de emekli olacak.



Korgenerallik için 19 aday var



Yine son 10 yılın listeleri incelendiğinde her Şûra’da beş karacı tümgeneralin korgeneralliğe terfi ettiği, beş ya da altı tanesinin de temdit aldığı görülüyor.

Bu seneki YAŞ’ta 2006’da tümgeneralliğe terfi eden 12 kişiye ilave olarak 2005 ve öncesinde tümgeneralliğe terfi edip 2009’da temdit almış olan yedi tümgeneral de dahil olmak üzere toplam 19 tümgeneralin durumu görüşülecek.

Balyoz sanığı tümgenerallerin durumu şöyle:

Tümgeneral Ahmet Yavuz: 2009’da üçüncü sıradan temditli olup, genel sıralamada üçüncü.

Tümgeneral Salim Erkal Bektaş: 2009’da dördüncü sıradan temditli olup, genel sıralamada dördüncü.

Tümgeneral Abdullah Dalay: 2006’da 12 kişi arasında yedinci sıradan terfi etmiş olup, genel sıralamada 14. sırada.

Tümgeneral İhsan Balabanlı: 2006’da 12 kişi arasında sekizinci sıradan terfi etmiş olup, genel sıralamada 15. sırada.

Tümgeneral Gürbüz Kaya: 2006’da 12 kişi arasında dokuzuncu sıradan terfi etmiş olup, genel sıralamada 16. sırada.

Bu tümgenerallerden sadece Gürbüz Kaya, terörle mücadele eden bölgede görev alıyor.

Son 10 yılın verileri açısından bakıldığında 19 aday arasında 16. sırada olduğundan terfi etmesi ya da temdit alma şansı son derece düşük.

19 aday arasında 14 ve 15. sıralarda bulunan Abdullah Dalay ve İhsan Balabanlı’nın durumu da Gürbüz Kaya’ya benziyor.

Ahmet Yavuz ve Salim Erkal Bektaş diğerlerine göre biraz daha şanslı görülüyor.

Yukarıdaki verilerden hareketle 2010 YAŞ’ında terfi sırasında olan altı karacı generalden sadece bir veya ikisinin terfi ya da temdit alma şansı görünüyor.



Amirallerin durumu



Balyoz sanığı olup terfisi geldiği söylenen amirallerin durumu ise şöyle:

Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: 2006’da tek başına koramiralliğe terfi etti. Bu yıl Deniz Kuvvetleri’nde boşalacak oramiral kadrosu olmadığı için terfi şansı bulunmuyor. Ancak 2000 yılından bu yana çift yıllarda bir koramiralin temdit aldığı görülüyor. Bu noktadan hareketle temdit alabilme imkanı olabilir.



Tuğamirallik için 14 aday



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda her yıl üç tuğamiral tümamiralliğe terfi ediyor. Bir ya da iki tuğamiral de temdit alabiliyor. Bu yıl terfi ya da temdit durumu görüşülecek olan sekizi 2006’da terfi etmiş, altısı da 2005 ve öncesinde terfi ederek 2009’da temdit almış 14 tuğamiral bulunuyor.

Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu: 2009’da üçüncü sıradan temdit almış olup, 14 aday arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Tuğamiral Ahmet Türkmen: 2006’da sekiz kişi arasında altıncı sıradan terfi etmiş olup, 14 aday arasında 12. sırada.

Son 10 yılın verileri açısından bakıldığında sadece Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu’nun terfi ya da temdit şansı olduğu görülüyor.

Jandarma’nın durumu



Tümgeneral Halil Helvacıoğlu: 2009’dan temditli olan iki jandarma tümgeneralden birinci sıradakidir. Ayrıca terfi sırasında olan bir tane de 2006 terfili jandarma tümgeneral var. Bu üç adaydan bir tanesinin korgeneralliğe terfi etmesi ya da temdit alma ihtimali vardır ve Tümgeneral Helvacıoğlu en şanslı aday olarak görünüyor.

Tuğgeneral Ali Aydın: 2009’dan temditli olan dört jandarma tuğgeneralden üçüncü sıradadır. Ayrıca terfi sırasında olan beş tane de 2006 terfili jandarma tuğgeneral bulunuyor. Bu dokuz adaydan bir tanesinin tümgeneralliğe terfi etme, üç ya da dört tanesinin de temdit alma ihtimali var. Ali Aydın ilk sırada olmadığı için terfi etme şansı pek görünmüyor. Zaten temditli olduğu için temdit etme şansı da zayıf.

Jandarma Tuğgeneral Ömer Mimiroğlu: 2008’de terfi etti.

Görüldüğü gibi bu sene YAŞ’ta terfisi görüşülebilecek olan 11 general ve amiralden neredeyse hiçbiri kesin terfi edecek sıralarda görünmüyor.



Bu komutanların sırası gelmedi



Aşağıdaki general ve amiraller ise henüz dördüncü yılları dolmadığı için YAŞ’ta terfi durumları zaten görüşülmeyecek.

» Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan 2007’de, Korgeneral Yurdaer Olcan ise 2008’de terfi etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda (KKK) yaklaşık 25 korgenereral bulunuyor.

» Tümgeneral H. Fehmi Canan ve Tümgeneral Bekir Memiş 2008’de, Tümgeneral Nurettin Işık ise 2009’da terfi etti.

» Tuğgeneral Gökhan Gökay, 2008’de, Tuğgeneral Hakan Akkoç 2009’da terfi etti. KKK’da yaklaşık 110 tuğgeneral bulunuyor.

» Koramiral Kadir Sağdıç, 2008’de terfi etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda (DKK) beş tane koramiral bulunuyor.

» Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, 2008’de, Tümamiral Ali Semih Çetin ise 2009’da terfi etti. DKK’da 12 tane tümamiral bulunuyor.

» Tuğamiraller Turgay Erdağ, Mehmet Fatih İlğar ve Cem Aziz Çakmak 2008’de, Levent Görgeç ise 2009’da terfi etti. DKK’nda 35 tane tuğamiral bulunuyor.



