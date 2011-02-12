Balyoz sanığı 7 subay teslim oldu

T24 - Balyoz Davası'nda hakkında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan 7 muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildikten sonra haklarındaki tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.





11 kişi karara itiraz etti



Tümgeneral Cem Gürdeniz'in de dahil olduğu 11 kişi karara itiraz etti.





Pazartesi günü teslim olacak!



Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın pazartesi günü teslim olacağı öğrenildi.





7 subay teslim oldu



Habertürk'ün haberine göre, Balyoz Güvenlik Harekat Planı Davası'nda haklarında yakalama kararı çıkartılan 29 subaydan 7'si Merkez Komutanlığı'na teslim oldu. İnzibat eşliğinde öğle saatlerinde adliyeye getirilen 7 subay, hakkındaki tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.





163 askere tutuklama kararı verildi



Darbe Planı olduğu öne sürülen Balyoz Darbe Planı'yla ilgili davanın önceki gün görülen 13'ncü duruşmasında aralarında 42'si emekli 121'si muvazzaf toplam 163 subay hakkında tutuklama ve yakalama kararı verildi. 27'si muvazzaf 49 general ve amiralin aralarında bulunduğu 133 askerin duruşma salonunda tutuklandığı davada emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Ergin Saygun ile 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek ve Tümgeneral Halil Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 29 emekli ve muvazzaf asker hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.





Haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 asker teslim oldu



Mahkemede hazır bulunan 133 emekli ve muvazzaf subay için duruşma salonundan çıkartılmayarak hemen tutuklama işleminin yapılırken haklarında yakalama kararı çıkartılan 29 askerden 7'si dün teslim oldu.





Tutuklama kararı vicahiye çevrilerek, cezaevine gönderildi



İstanbul Merkez Komutanlığı'na giderek teslim olan 7 subay, öğle saatlerinde ise askeri personel eşliğinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Merkez Komutanlığı'na ait bir minibüsle getirilen subaylar nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 7 subay, haklarında verilen yakalama kararı yüzlerine okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.





Haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 asker



Mahkeme heyeti 4 emekli general, bir emekli albay ve 24 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı. Muvazzaflar arasında 2 general, 6 albay, 4 yarbay, 3 binbaşı, 1 üsteğmen, 8 astsubay bulunuyor.





Emekli askerler



E. Org. Çetin Doğan, E. Org. Ergin Saygun, E. Tümg. Nuri Ali Karababa, E. Tümg. Recep Rıfkı Durusoy, E. Alb. Hamdi Poyraz,





Muvazzaf askerler



Korg. Nejat Bek, Tuğg. Hakan Akkoç, Alb. Mustafa Önsel, Alb. Nihat Altınbulak, Alb. Hanifi Yıldırım, Alb. Hasan Nurgören, Alb. İbrahim Koray Özyurt, Alb. Soner Polat, Yarb. Yunus Nadi Erkut, Yarb. Meftun Hıraca, Yarb. Mehmet Ferhat Çolpan, Yarb. Bahtiyar Ersay, Binb. Refik Hakan Tufan, Binb. Mustafa Yuvanç, Binb. Gökhan Murat Üstündağ, Üstğ. Erdinç Atik, Asb. Harun Özdemir, Asb. Mehmet Alpar Şengezer, Asb. Murat Ataç, Asb. Nedim Ulusan, Asb. Ali Demir, Asb. Halil Yıldız, Asb. Erhan Kuraner ve Asb. Abdurrahman Başbuğ.





