'Balyoz sahte' delilleri

T24 - Balyoz darbe planıyla ilgili askeri bilirkişi raporunda delil CD'lerinde sahtecilik olduğu şüphesi ve bazı belgelerin askeri nitelik taşımadığı tespiti yer aldı.



‘Balyoz’ adlı darbe planı ile ilgili olarak askeri bilirkişi Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf ve Sakal planlarının gerçek olmadığı yönünde ciddi şüphelere yer veren bir rapor hazırladı. Albay Yavuz Fildiş tarafından hazırlanan raporda, “Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf ve Sakal planları sadece 11 ve 17 nolu CD’lerde mevcuttur. 11 ve 17 nolu CD’lerin diğer CD’lerden farklı olarak gece yarısına doğru birer gün arayla hemen hemen aynı saatlerde oluşturulmuş olması şüphe çekicidir. Müteakiben verilecek bulgularla da birleştirildiğinde bu CD’lerin oluşturulmasında bilgisayarın sistem tarihi ile oynanmış ve sahtecilik yapılmış olma ihtimali yüksektir” denildi. Avukatlar bugün tahliye talebinde bulunacak.



1. Ordu Komutanlığı’nda 5-7 Mart 2003 tarihlerinde hazırlandığı iddia edilen Balyoz planıyla ilgili olarak askeri bilirkişi tarafından hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. Planla ilgili olarak Yüzbaşı Birol Çelik ve Albay Yavuz Fildiş’e bilirkişi raporu hazırlattı. Çelik’in hazırladığı raporda, TÜBİTAK’ın raporuna değinilerek, şöyle denildi: “TÜBİTAK tarafından yapılan incelemelerin ilk kısmında CD’lerin hızlarının ait oldukları yıl itibarıyla bu yılda üretilen CD’lerin hızları ile uyuşup uyuşmadığı, yapma programı versiyonları, olay tarihindeki versiyonlarla uyuşup uyuşmadığı ve yazdırma tarihleri ile uyumlu halde düzenlenip düzenlenmediği tespit edilmiştir. CD’lerin yazılmış olduğu TUBİTAK raporunda bahsi geçen program internetten bulunup rahatça yüklenebilir. Suç tarihine ilişkin CD’ler piyasadan temin edilebilir, dolayısıyla TÜBİTAK’ın raporunda belirtilen program ve CD’ler kullanılarak bir CD oluşturulması mümkündür. Ayrıca File Date programı ile dokümanın oluşturulduğu tarih, son kaydedildiği tarih ve en son yazıcıya gönderildiği tarih bilgileri değiştirilebilir.”



Albay Yavuz Fildiş tarafından hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise, Balyoz soruşturmasının temelini oluşturan 11 ve 17 nolu CD’ler üzerinde yapılan incelemede, iki CD’nin bir gün aralıklarla gece yarısı hazırlanması şüpheli bulunarak, “11 ve 17 nolu CD’lerin diğer tüm CD’lerden farklı olarak gece yarısına doğru birer gün arayla oluşturulmuş olması şüphe çekicidir. Bu CD’lerin oluşturulmasında bilgisayarın sistem tarihi ile oynanmış ve sahtecilik yapılmış olma ihtimali yüksektir” deniliyor. Aynı CD’lerin içeriğinde bulunan belgelerde askeri yazım kurallarının dışında yazıldıklarıda örneklerle ortaya koyulmuş.



Raporda, ‘Balyoz Harekât Planı ile aynı dizin içinde buluna, ‘EK-B (1 NCİ OR.).doc’, ‘Üst Yazı_ Plan _Çalışması_2003.doc’, ‘GÜVENLİK HAREKÂT PLANINA EK-M LAHİKA-2 LAHİKA-3.doc’ belgelerinin son yazdırma tarihlerinin, belgenin yaratılma tarihinden önce olması, belgelerin yaratılma tarihlerinin değiştirildiği sonucuna götürmektedir’ deniliyor. Raporda ayrıca, ana metin ekler bölümünde EK-J’de yer alan ‘Milli Mutabakat Hükümeti.doc’ isimli belgenin Balyoz planının EK-J’si olarak adlandırıldığı ancak bu bu belgeden ana metinde hiç bahsedilmediği ve ekler bölümünede konulmadığı vurgulanıyor. Askeri yazışma kurallarına da uymayan ‘Milli Mütabakat Hükümeti.doc’ isimli belgenin içeriğinde de hiçbir numaralandırmanın yapılmamış olmasının, belgenin askeri belge özelliği taşımadığını ortaya koyduğu belirtildi.



Askeri bilirkişi Albay Fildiş tarafından hazırlanan raporda ayrıca, bazı belgelerin içeriğinin tamemen değiştirildiği vurgulandı. Rapordan: “TÜBİTAK roparunda göze çarpan en önemli hususlardan birisi de son on saklama kaydıdır. Bir belge sekiz-dokuz kez yaratıldığı ad ile işlenmiş iken son kaydetmelerde tamamen farklı bir belge adı ve içeriğine kavuşmuş görülmektedir. Örneğin; ‘KİLİSELER ve SİNAGOGLAR.doc’ isimli belge başlangıçta ‘KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASI_05 MART 2003.doc’ olarak işlenmiş ve dokuz kez bu isimle saklanmıştır, içeriği tamamen değiştirilmiş ve belgeler üzerinde sonradan manipüslasyon yapılmış olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir”





