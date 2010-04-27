'Balyoz Planı'nın sahte olduğuna dair 10 ipucu'

T24 - Balyoz darbe planı haberleriyle ilgili olarak ikinci kez tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan ile damadı Dani Rodrik, iddiaları çürüttüğünü düşündükleri bulguları powerpoint formatındaki bir sunum eşliğinde kamuoyuyla paylaştılar.





ABD'nin Boston kentinde yaşayan ve Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Doğan ile Dani Rodrik, 22 Şubat Pazartesi günü gözaltına alınan Çetin Doğan'ın ilk kez 26 Şubat'ta tutuklanmasının ardından http://cdogangercekler.wordpress.com adresinde hazırladıkları blogu yayına soktular. “İthamları soğuk kanlı ve mantıklı bir şekilde değerlendirme, Çetin Doğan ve ailesi hakkında yapılan yanlış yayınlara cevap verme ve demokratikleşme iddiasıyla hukuk devleti ilkelerinin ihlaline karşı yayın yapma” gerekçesiyle hazırlandığı duyurulan blogda yaklaşık iki aydır Balyoz planında çelişkili olduğu düşünülen noktalar üzerinde yayın yapılıyor.







Pınar Doğan ve Dani Rodrik, son olarak “Balyoz Darbe Planı'nın Sahte Olduğuna Dair 10 İpucu” başlıklı özel bir sunum hazırladılar. Başlangıçtaki kapak ile sondaki “özet” bölümü dahil toplam 39 sayfa tutan sunumda; “2002 tarihini taşıdığı belirtilen Balyoz planında 2006 yılında kurulmuş bir derneğin adının bulunduğu, 2005 tarihli tebliğ ve belgelerden birebir alıntılar yapıldığı, henüz iktidara gelen AKP'nin yıllar sonraki icraatından söz edildiği, darbe planı olduğu belirtilen belgenin askeri geleneklerin aksine 'pazar' günü üretildiği, 28 Şubat 2003'te yapılacağı öne sürülen cami bombalamaya ilişkin planın mart ayında masaya yatırılacağı kaydının bulunduğu” belirtilerek suçlamalara dayanak olan dokümanların önemli çelişkiler taşıdığı anlatılıyor.





Pınar Doğan ile eşi Dani Rodrik'in hazırladıkları sunumun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.















