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''BALYOZ PLANI''NDA 2 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

21 Mayıs 2011 00:48

-''BALYOZ PLANI''NDA 2 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki subay tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Hakim Albay Bülent Güncal ile Kurmay Albay Mehmet Erkorkmaz'ın sorgusu tamamlandı.  Mahkeme, iki muvazzaf subayın tutuklanmasına karar verdi.  Bu kişilerle birlikte adliyeye çıkarılan bir hakim albay, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.  Bu arada, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Sahte Çürük Raporu'' davasının tutuklu sanıklarından Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da bu soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere savcılıkça bugün adliyeye çağrıldığı, mazeret bildirerek savcılığa gelmeyen Üçok'un daha sonra ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

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