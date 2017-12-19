Balyoz Planı davasının hakiminin yargılandığı davaya devam edildi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- FETÖ\'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan \'Balyoz Darbe Planı Davası\' hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken\'in yargılanmasına devam edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamında, polis ekipleri, geçen 19 Temmuz\'da düzenlediği operasyonda Balyoz Davası hakimi Ömer Diken gözaltına alınarak yakalandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında \'Silahlı terör üyesi olmak\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Diken, Balyoz Planı davası sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Ergin Saygun, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek katıldı. Duruşmayı CHP Milletvekili Atilla Sertel, Gazeteci Uğur Dündar da izledi. Balyoz Planı davasında ceza alan ve daha sonra beraat eden 59 kişi davaya katılma talebinde bulundu. Davanın mağdurları o dönem mahkemede uğradıkları haksızları anlattı.

Davanın bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan, sanık Diken’in o dönemde hakim gibi değil, örgüt militanı gibi davrandığını belirterek, “Sanık Diken’in mahkemedeki tarzı, delilleri inceleme ve değerlendirme tarzı FETÖ’nün içinde olduğunun bir kanıtıdır. Bizim o dönemde yargılandığımız dava silahlı terör örgütü FETÖ’nün hain 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için yaptıkları bir kumpastır. Bu dava ise sanığın FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı dava olsa da milli orduya yapılan kumpasın da göstergesidir. Üye olmak suçu kadar örgütün militanı gibi davranan sanığın adil yargılama yapmaması ayrı bir suçtur. Türk milleti Balyoz Davası sonucunda ağır bedeller ödemiştir. FETÖ’ye ve onun söylediklerine bağlı kaldıkları için bizi yargıladılar. Davanın ilerleyen süreçlerinde delilleri teker teker sunacağım” dedi.

Balyoz Planı davası sanıklarından Albay Dursun Çiçek ise sanığın görev aldığı sürede devleti yıkamaya çalışan üç kişiden biri olduğunu belirterek davaya müdahil olmak istediğini söyledi.

Duruşma savcısı Balyoz Planı sanıklarının davaya müdahil edilmesini ve ‘Silahlı terör örgütü üyesi’ suçlaması nedeniyle yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Ömer Diken, Balyoz Planı davası sanıklarının kendisi hakkındaki suçlamalarını kabul etmediğini söyleyerek, “Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Davaya müdahil olmak isteyenler benim yaptığım görev nedeniyle yargılanmamı istiyorlar. Ancak ben terör örgütü üyesi olmak suçuyla yargılanıyorum” dedi. Bunun üzerine söz isteyen mağdur avukatı, Diken’e “Terör örgütüne hizmet etmek sizin göreviniz değil” şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti verilen aranın Balyoz Planı davası sanıklarının duruşmaya müdahil olma talebini oy çokluğuyla reddetti. Bunun üzerine savunmasını yapan sanık Diken, FETÖ’yle bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, “Benim bu terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Bunun aksini iddia eden tek bir delil yoktur. Benim kaçmak gibi bir şüphem yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Tutuklandığım anda dosyada suç işlediğime dair tek bir delil yok. Benim tutuklanmamın tek gerekçesi bu davaya bakmış olmamdır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Diken’in tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.