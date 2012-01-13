-''Balyoz Planı'' davasının 63. duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 63. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 169 sanık katıldı. Orgeneral Bilgin Balanlı ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 80 tutuklu sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 66 tutuksuz sanığın da katılmadığı duruşmada, 49 tutuksuz sanık ise hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Korgeneral Korcan Pulatsü'nün avukatı Ali Fahri Kayacan, müvekkili hakkında ıslak imzalı bir dijital verinin dosyada bulunmadığını belirterek, ''Söz konusu dosyada bulunan imzasız dijital verilerin de kendisi tarafından oluşturulduğunu gösteren dijital izlere sahip bir bilgisayar dahi ele geçirilmemiştir'' dedi. Müvekkili Pulatsü'nün yasa dışı bir emir aldığı veya verdiğini ortaya konacak bir delilin mevcut olmadığını öne süren avukat Kayacan, ''Sahte dijital veriler nedeniyle müvekkilim Pulatsü 7 aydan beri özürlüğünden yoksundur'' diye konuştu. Avukat Kayacan, daha fazla mağduriyetine yol açılmaması bakımından müvekkilinin tutukluluk durumunun sona erdirilmesini istedi. Duruşmaya, tutuklu sanık Tuğgeneral Kubilay Baloğlu savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.