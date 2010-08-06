-''BALYOZ PLANI'' DAVASINDA YAKALAMA EMRİ İTİRAZLARI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında çıkartılan yakalama emirlerine ilişkin itirazlarla ilgili görüşünü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi. Alınan bilgiye göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim talebi konusundaki incelemesini tamamlamasının ardından dava dosyasının klasörlerini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Daha önce bazı klasörlerdeki incelemelerini tamamlayan Savcı Celal Kara da diğer klasörlerdeki incelemelerini yaptıktan sonra hazırladığı yazılı mütalaasını İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, bugün yakalama kararlarına yapılan itirazlara ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.