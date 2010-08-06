T24 LogoT24 Logo
Gündem

''BALYOZ PLANI'' DAVASINDA YAKALAMA EMRİ İTİRAZLARI İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2010 20:10

-''BALYOZ PLANI'' DAVASINDA YAKALAMA EMRİ İTİRAZLARI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında çıkartılan yakalama emirlerine ilişkin itirazlarla ilgili görüşünü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi.  Alınan bilgiye göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim talebi konusundaki incelemesini tamamlamasının ardından dava dosyasının klasörlerini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Daha önce bazı klasörlerdeki incelemelerini tamamlayan Savcı Celal Kara da diğer klasörlerdeki incelemelerini yaptıktan sonra hazırladığı yazılı mütalaasını İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.  İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, bugün yakalama kararlarına yapılan itirazlara ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24