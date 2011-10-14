-''Balyoz planı'' davasında 48. duruşma İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - İkinci ''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirilen Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 184'ü tutuklu 224 sanıklı davanın 49. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan ile birleşen dosya sanıklarından Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 142 sanık ile tutuksuz yargılanan 18 kişi katıldı. Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, Korgeneral Nejat Bek ve hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 42 tutuklu sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul ve emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. Duruşma, taleplerin alınmasıyla devam ediyor.