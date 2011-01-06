-''BALYOZ PLANI'' DAVASINA YARIN DEVAM EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin 196 sanıklı davanın görülmesine yarın devam edilecek. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, mahkeme tarafından görevlendirilen TRT İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan spikerler Ömer Ersöz ve Hakan Kıra tarafından 968 sayfadan oluşan iddianame, 40. sayfasından itibaren dönüşümlü olarak okundu. Özetlenmeden bire bir okunan iddianamede, 123. sayfaya kadar gelindi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, iddianamenin okunmasına ara vererek, duruşmaya yarın saat 09.30'dan itibaren devam edilmesini kararlaştırdı. Bu arada, duruşmaya İstanbul Barosundan Fatih Arslan ve İsmail Altay ile Ankara Barosundan Erol Aras gözlemci olarak katıldı. Heyet Başkanı Ömer Diken, gözlemci olarak katılan ve sanıklar ile müdahillerin avukatlarına ayrılan bölümde oturan 3 avukatı vekaletleri yoksa izleyicilere ayrılan bölümde oturmaları için uyardı. Avukat Erol Aras'ın ''Bir önceki duruşmada da burada oturmuştuk ancak uyarmamıştınız'' demesi üzerine Başkan Diken ''Geçen duruşmada sizin anlamanızı bekledik'' dedi. Bunun üzerine gözlemci avukatlar, sanık ve müdahil avukatlarına ayrılan bölümden kalkarak izleyicilere ayrılan bölüme geçti. Emekli Koramiral Atilla Kıyat da duruşmaya izleyici olarak katıldı. -İDDİANAMENİN SPİKERLER TARAFINDAN OKUNMASI- Öte yandan ''Ergenekon'' davalarında iddianameler savcı tarafından okunurken, bu davanın duruşma savcısı Savaş Kırbaş'ın talebi üzerine mahkeme heyeti TRT İstanbul Müdürlüğüne yazı yazdı. Bunun ardından iddianamenin okunması için TRT İstanbul Radyosu'nda 20 yıla aşkın süredir spikerlik yapan Hakan Kıra ile TRT İstanbul Televizyonunda spikerlik yapan Ömer Ersöz görevlendirildi. Spikerler, duruşma salonunda heyetin bulunduğu kürsünün altında kendileri için hazırlanan bölümde dönüşümlü olarak iddianameyi okuyor.