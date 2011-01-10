-''BALYOZ PLANI'' DAVASI YARINA ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davanın bir sonraki duruşması yarın yapılacak. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada TRT spikerleri Hakan Kıra ve Ömer Ersöz, iddianameyi okumaya devam etti. Spikerler, bugünkü duruşmada 250. sayfadan başladıkları iddianamenin okunmasını 373. sayfaya kadar sürdürdü. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, okunma işlemine ara vererek duruşmayı yarına ertelediklerini açıkladı. Başkan Ömer Diken, sanıklardan Hakan Yıldırım'ın rahatsız olduğuna ilişkin rapor gönderdiğini belirterek, aynı zamanda ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin'' davanın sanıklarından Feyyaz Öğütçü, Kadir Sağdıç, Fatih Ilgar, Mücahit Erakyol ve Levent Görgeç'in 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Beşiktaş'taki İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaları olduğuna ilişkin mazeret verdiklerini kaydetti. Bu arada sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın saat 15.00'ten sonra duruşmadan ayrıldığı görüldü. Öte yandan, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Dursun Çiçek'in Amerika'da yaşayan oğlu Deniz Çiçek de duruşmaya izleyici olarak katıldı.