-''BALYOZ PLANI'' DAVASI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın avukatı Atilla Hekimoğlu, ''Kısa sürede itirazlarımızın sonuçlanacağını umut ediyoruz. Buradan bir sonuç almaya çalışıyoruz. Ama olmadığı takdirde benim müvekkilim o baldıran zehirini de içmeye hazırdır. Zevkle de içer'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde müvekkili hakkında çıkarılan yakalama emrine itiraz eden avukat Hekimoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklama, iki aşamalı bir itiraz gerçekleştirdiklerini söyledi. ''Yasaya ve hukuka tamamen aykırı'' olduğunu belirttiği yakalama emri çıkartılması yönündeki karardan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geri dönmesini ve bu kararı kaldırmasını istediklerini belirten Hekimoğlu, mahkemenin bu talebi reddetmesi halinde, dilekçelerini itiraz mahiyetinde kabul ederek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesini istediklerini belirtti. Ayrıca reddi hakim talebinde de bulunduklarını ifade eden Hekimoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 98/3'üncü maddesi gereğince çıkarılan yakalama emrinin, ancak kaçak sanıklar hakkında uygulanabileceğini vurguladı. Kovuşturma aşamasında zaten sadece ve sadece kaçak sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılabilindiğini dile getiren Hekimoğlu, şöyle konuştu: ''Kaçak sanık olabilmesi için de sanığın duruşmaya gelmemesi gerekir. Arandığında bulunamaması gerekir. Henüz duruşma yapılmadığına göre, duruşma hazırlığı safhasında olduğumuza göre, burada kaçak durumu söz konusu değil. Dolayısıyla kaçak olmayan bir sanık hakkında kaçakmış gibi 98/3'e göre çıkartılan yakalama emrindeki hukuki sakatlık bir tarafa, yakalama emrinin gerekçesinde yakalama emrinin sebepleri değil, CMK'nın 100. maddesine göre tutuklamanın sebepleri yazılmış. Yani hakimler yakalama emrini peşin olarak tutuklamaya çevirecekleri yönündeki görüşlerini, peşin olarak ortaya koymuşlardır. Bu bir ihsas-ı rey'dir. Yani görüşünü önceden açıklamaktır. Görüşünü düşüncesini önceden açıklayan bir hakim, o davaya bakamaz. Ya çekilmesi gerekir. Çekilmediği takdirde, bu konuda sanık müdafiilerinin başvurusu üzerine yetkili mercinin bu konuda bir karar vermesi gerekir.'' -FIRTINA'NIN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUM- Hekimoğlu, basın mensuplarının ''Yapılan itirazların gazetelerde avukatların oyunu gibi değerlendirildiği, YAŞ kararlarından dolayı sürecin uzatılmaya çalışıldığı'' şeklindeki haberlerin yer aldığını hatırlatmaları üzerine, ''YAŞ kararları olmasa bile biz savunma avukatı olarak itirazda bulunmayacak mıydık? Yasaya tamamen aykırı bir karar için başvuruda bulunmayacak mıydık? Böyle bir şey olabilir mi? YAŞ'la ne ilgisi var. Biz hukuki olarak konuya bakarız, hukuk açısından değerlendirerek savunma mekanizmasını çalıştırırız. Yani YAŞ kararları gündemde olmasaydı, hukuka aykırı bir karar için biz başvuruda bulunamayacak mıydık?'' karşılığını verdi. Aynı zamanda eski bir hakim olduğunu belirten Hekimoğlu, kamuoyundaki hukuk dışı bir takım değerlendirmelerin kendilerini ilgilendirmeyeceğini söyledi. Hekimoğlu, ''İbrahim Fırtına'nın yakalama kararına yorumu ne oldu?'' sorusuna ise, ''Bunun hukuka aykırı olduğunu kendisine izah ettiğimde ikna oldu. Ancak bu sürecin, itirazımın sonuçlanması konusunda bir bekleme dönemine girmemiz gerektiğini kendisine ifade ettim. O da kabul etti'' diye yanıtladı. ''Fırtına firari konumda mı?'' şeklindeki soruya da Hekimoğlu, firari olabilmesi için yakalama emrinin hukuka uygun şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek, ''Yakalama emri hukuka uygun değil. Bu aşamada yakalama emri çıkartılamaz'' dedi. Hekimoğlu, ilgili maddedeki kaçak tanımına ne İbrahim Fırtına'nın ne de diğer 101 kişinin uyduğunu dile getirdi. ''Fırtına bu süreç tamamlanana kadar adliyeye gelmeyecek mi?'' yönündeki soruya da Hekimoğlu, ''O konu kendi takdirinde olan bir şeydir. Fırtına hukuka saygılı, onurlu, yasalar karşısında her zaman saygılı olan bir insandır. Gerektiğinde baldıran zehri içilmesi gerekiyorsa onu da zevkle içer'' karşılığını verdi. ''Nerede olduğunu biliyor musunuz'' sorusuna Hekimoğlu, müvekkilinin Ankara'da olmadığını belirterek, ''Gayet tabii bilirim. Onun müdafiiyim, ama açıklamak durumunda değilim'' dedi. Hekimoğlu, ''Kısa sürede itirazlarımızın sonuçlanacağını umut ediyoruz. Buradan bir sonuç almaya çalışıyoruz. Ama olmadığı takdirde benim müvekkilim o baldıran zehirini de içmeye hazırdır. Zevkle de içer'' şeklinde konuştu. -REDDİ HAKİM TALEPLERİ YARIN DEĞERLENDİRİLECEK- Bu arada 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek'in avukatı aracılığıyla dün yakalama kararına itiraz ettiği öğrenildi. Yine bugün yapılan itirazlar arasında da Gürbüz Kaya ile Abdullah Dalay'ın da yer aldığı belirtildi. Ayrıca, sanıkların avukatları tarafından yapılan reddi hakim taleplerinin de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği kaydedildi. Bu mahkemenin talepleri yarın değerlendireceği öğrenildi.(HNF-SER-SO)