-''BALYOZ PLANI'' DAVASI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davada haklarında yakalama emri çıkarılan 102 sanık arasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu da yer aldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin hazırladığı tensip tutanağında, dosyadaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması ve suçlamanın CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Bu nedenlerle haklarında ''Yakalama emri ve nedenlerini'' düzenleyen CMK'nın 98. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ve oy birliğiyle yakalama emri çıkarılan sanıklar arasında, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tuğamiral Mehmet Fatih İlgar, Korgeneral Yurdaer Olcan, tümgeneraller Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Ali Semih Çetin, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, emekli Korgeneral Engin Alan ve Albay Dursun Çiçek de yer aldı. Haklarında yakalama emri çıkarılan diğer sanıklar ise şöyle: ''Ali Deniz Kutluk, Cemal Temizöz, Turgay Erdağ, Taylan Çakır, Ahmet Türkmen, Cem Aziz Çakmak, Muharrem Nuri Alacalı, Utku Arslan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Erkek, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Nihat Altunbulak, Ercan İrençin, Bora Serdar, Levent Görgeç, İbrahim Koray Özyurt, Dora Sungunay, Soner Polat, Meftun Hıraca, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk Doğan, Mücahit Erakyol, Abdullah Gavrimolu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Hanifi Yıldırım, Bulut Ömer Mirmiroğlu, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Yusuf Kelleli, Hüseyin Topuz, Murat Özçelik, Mustafa Önsel, Ali Aydın, Ahmet Tuner, Gökhan Çiloğlu, Halil Helvacıoğlu, Suat Aytın, Nejat Bek, Mustafa Korkut Özarslan, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak, Süha Tanyeli, Bülent Tunçay, Nuri Ali Karababa, Gürbüz Kaya, Mustafa Çalış, Nurettin Işık, Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat Tulga, Behsat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Ahmet Yavuz, Ahmet Küçükşahin, Recai Elmas, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can, Fatih Altun, Mehmet Kaya Varol, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Mehmet Yoleri, Metin Yavuz Yalçın, Emin Küçükkılıç, Hakan Akkoç, İkrami Özturan, Burhan Göhce, Doğan Fatih Küçük, Gökhan Gökay, Nihat Özkan, Hasan Nurgören, Sırrı Yılmaz, Abdullah Zafer Arısoy ve Özer Karabulut.'' Tensip zaptında, haklarında yakalama emri çıkarılan sanıkların mahkemenin yargı çevresinde yakalanmaları halinde en kısa zamanda mesai saatleri içerisinde mahkemede hazır edilmeleri, yargı çevresi dışında yakalanmaları halinde ise yine mahkemenin huzurunda mesai saatleri içerisinde hazır bulundurulmak üzere CMK'nın 94. maddesi uyarınca yol tutuklama kararı verilmesi hükme bağlandı.