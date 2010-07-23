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''BALYOZ PLANI'' DAVASI İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 21:15

-''BALYOZ PLANI'' DAVASI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davasına ilişkin olarak 102 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Davut Bedir, davaya ilişkin tensip zaptı konusundaki sorular üzerine, zaptın hazırlandığını bildirdi.  Tensiple birlikte davanın 102 sanığı hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten hakim Bedir, davanın ilk duruşmasının 16 Aralık 2010 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.  Hakim Bedir, sanık sayısı dikkate alındığında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nin duruşma salonlarının fiziki şartlarının yetersiz olduğu göz önünde tutularak, duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonunda yapılmasına karar verildiği bildirdi.

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