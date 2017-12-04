Balyoz kumpası davası: Baransu bu celse de savunma yapmadı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur\'un yargılandıkları davanın 6\'ncı celsesi görüldü. Cezaevi yönetimi tarafından evraklarına el konulduğunu ileri süren Baransu, bu celse de savunma yapmayacağını söyledi.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu getirilirken; tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur\'u avukatları temsil etti. Mahkeme başkanı gelen evrak okuduktan sonra Mehmet Baransu\'nun avukatının istifa ettiğini yerine baro tarafından atanan avukatın duruşmada hazır bulunduğunu söyledi. Farkı gerekçelerden dolayı 5 celsedir savunması alınamayan tutuklu sanık Mehmet Baransu bu celse de savunma yapamayacağını söyleyerek, savunmasında kullanacağı evrakların cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilmediğini gerekçe gösterdi. Baransu, \"Dilekçemde belirtmiş olduğum kitaplar konusunda izin verildikten sonra savunmamı yapabilirim. Ayrıca gazete, dergi fotokopilerinin getirilmesini talep ediyorum\" dedi.

Daha sonra söz alan müşteki avukatı Hüseyin Ersöz, sanık Mehmet Baransu hakkında Bylock içerik kayıtlarının KOM şubeden getirilmesini talep ettiklerini belirterek, \"Basından takip ettiğimiz kadar firari sanık Tuncay Opçin hakkında eşi üzerine kayıtlı hattın Bylock görüşmeleri yaptığı tespit edilmiştir. Bu görüşmelerde \'Balyoz\'u, Erdoğan\'ı yıktık\' şeklinde yazışmalar ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı tüm sanıkların Bylock içerik kayıtlarının getirilmesini talep ediyoruz\" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu\'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, İstanbul KOM şubesine yazı yazılarak tüm sanıkların ve eşlerinin üzerilerine kayıtlı hatlarda Bylock programının bulunup bulunmadığının sorulmasına, programın bulunması halinde varsa içerik kayıtlarının istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Faruk Söker tarafından hazırlanan 276 sayfalık iddianamede Taraf Gazetesi\'nin eski çalışanları Gazeteciler Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur, Yasemin Çongar ve Tuncay Opçin \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar, Genelkurmay Başkanlığı\'na ait çok gizli ifade edilen \"Egemen Harekat Planı\" nı temin etmek ve yayınlamakla suçlanıyor.

BARANSU VE OPÇİN İÇİN 75 ; ÇONGAR, ALTIN VE OĞUR 52\'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Sanıklara yüklenilen suçlamalar şöyle:

\"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma\", \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme\", \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\", \"Terör örgütü propagandası yapmak.\" Gazeteci Mehmet Baransu ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin\'in ayrıca \"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\" suçundan da cezalandırılmaları isteniyor. Gazeteci Baransu ve Opçin\'in 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi istenirken; Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Ahmet Altan\'ın ise 20\'şer yıldan 52 yıl 6\'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

SAVCILIĞA TESLİM ETMİŞTİ

Balyoz soruşturmasının başlatılmasına neden olan ve 365 askerin sanık olarak hakim karşısına çıktığı Balyoz Davası\'nın delilleri arasında yer alan belgeler Mehmet Baransu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim edilmişti. Bunlar içerisinde devletin güvenliği ve askeri yararları açısından Egemen Harekat Planı (1\'inci Ordu Komutanlığı tarafından Yunanistan\'a karşı Trakya bölgesinde düzenlenecek olan bir harekatta kullanılmak üzere hazırlanmış bir harekat planıdır) da bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı, \"TSK\'nın muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK\'yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği\" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, aralarında Emekli Orgeneral Çetin Doğan\'ın da bulunduğu 365 sanık 31 Mart 2015\'te beraat etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'da beraat eden sanıkların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.



