‘Balyoz’ kozmik odadan çıktı

T24 - 1. Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay’ın " Bizde yok dediği " “Balyoz” seminer sonuç raporu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında çıktı. Ancak rapor “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle savcılara gönderilmedi.



“Balyoz” davası ek klasörlerine göre darbe planı yapıldığı öne sürülen seminerin sonuç raporunun izi bulundu.



“Balyoz” soruşturması başladığında savcılar, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na başvurarak 2003 de gerçekleştirilen seminere ilişkin bilgi ve belge istedi.



1. Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay ellerinde belge böyle bir belgenin bulunmadığını bildirdi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise talebe 19 Nisan 2010'da yanıt verdi.



Komutanlığın Adli Müşaviri Hakim Albay Ahmet Vurucu, sonuç raporunun komutanlığın “kozmik odası”nda bulunduğunu bildirdi.



Ancak rapor “devlet sırrı” niteliği taşıdığı gerekçesiyle savcılara gönderilmedi.



Hakim Albay Vurucu, raporun ancak hakim veya mahkeme heyetince incelenebileceğini bildirdi.





Dava yıl sonunda



En son 102 asker hakkında yakalama kararı çıkarılan “Balyoz” davası 16 Aralık’ta başlayacak.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ya da mahkemece görevlendirilecek bir hakim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında “Balyoz” sonuç raporunu inceleyebilecek.



Bu incelemenin ardından “Balyoz” seminer planının darbe içerip içermediği de büyük ölçüde netleşmiş olacak.





