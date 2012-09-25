Balyoz kararlarına toptan ceza eleştirisi

Radikal gazetesi yazarları Balyoz darbe planı davasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını değerlendirdi.

'Toptan cezayla adalet sağlanmaz'

Eyüp Can - Dinlenmeyen kilit isim

Yüzlerce askeri, “darbe provası”nda bulundu diye mahkum edecek, ama darbeyi engelleyen kişi diye kayda geçen Yalman’ı dinlemeyeksiniz? Olacak şey mi?

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Cengiz Çandar – ‘Balyoz’un doğruları yanlışları

325 subaya birden bol kepçe ceza dağıtırsanız, “gerçek darbeciler”i marke ediyor ve asıl olarak Silahlı Kuvvetler’i tasfiye ediyorsunuz algılamasına yol açarsınız.

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Oral Çalışlar - Balyoz sahte dava mı?

Adil yargılamaya dair eksiklikler bazı insanların haksız hükümler giymesine mutlaka yol açmıştır. Yargıtay aşamasında bunların düzeltilmesi acil ihtiyaç

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Avni Özgürel – Adalette sayıların dili

Üç eski ordu komutanı 20 yıl, 78 üst rütbeli subay 18 yıl, 214 kişi 16 yıl, 28 kişi 13, bir kişi 6 yıl aldı. “Şeriatın kestiği parmak acımaz” deyip geçebilir miyiz? Hayır!

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Ahmet İnsel – Demokrasi kazandı diyemeyiz

Balyoz, verilen kararlar ve yürütülen ceza yargısı süreci itibariyle “Türkiye’de demokrasi kazandı” diyerek sevince boğulmanın mümkün olmadığı bir dava.