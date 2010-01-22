Balyoz kabinesi CHP-DSP ağırlıklı

T24 -

Listede tanınmış işadamları, akademisyenler ve siyasetçiler yer alıyor.Haberde ayrıca kaos yaratmak için Fatih ve Beyazıt Camii'ne bombalı saldırı düzenleyeceği ileri sürülen askerlerin isimleri de sicil numaralarıyla yer alıyor.İddiaya göre darbe sonrasında milli mutabakat hükümeti bankalara askeri personel atayacak, azınlık ve yabancı şirketlerin mal ve paralarına el konulacak, özel okullar devletleştirilecek