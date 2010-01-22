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Balyoz kabinesi CHP-DSP ağırlıklı

Taraf gazetesi, AKP hükümeti devrilirse "milli mutabakat" hükümetinin kurulacağı iddia ediliyor, kabine listesi sıralanıyor.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - Taraf gazetesi önceki gün başlattığı Balyoz Harekat Planı'yla ilgili iddialarını bugün de sürdürdü. Gazetede AKP hükümeti devrilmesi halinde kurulacak "milli mutabakat" hükümetinin listesine yer verildi. Kabinede yer alan isimlerin ağırlıklı olarak CHP ve DSP kökenli olması ve AKP'den yalnızca Köksal Toptan'a yer verilmesi dikkat çekti.

Listede tanınmış işadamları, akademisyenler ve siyasetçiler yer alıyor.

Haberde ayrıca kaos yaratmak için Fatih ve Beyazıt Camii'ne bombalı saldırı düzenleyeceği ileri sürülen askerlerin isimleri de sicil numaralarıyla yer alıyor.

İddiaya göre darbe sonrasında milli mutabakat hükümeti bankalara askeri personel atayacak, azınlık ve yabancı şirketlerin mal ve paralarına el konulacak, özel okullar devletleştirilecek


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