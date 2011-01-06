Balyoz iddianamesini TRT spikerleri okuyor

T24 - 196 sanıklı Balyoz Davası'nın 3. duruşmasında üçüncü kez reddi hakim talebinde bulunuldu. Sanık avukatlarının bu talepleri reddedildi. Bugünkü duruşmaya Güneydoğu’da 1993-1995 yılları arasında işlenen faili meçhul ve kayıp olayları ile ilgili Diyarbakır’da görülen davada yargılanan tutuklu Albay Cemal Temizöz de katılıyor. Duruşmada iddianameyi diksiyonları düzgün diye iki TRT spikeri okuyor.



"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 196 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.





Davaya 182 sanık katıldı



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan 3. duruşmaya Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan, Kadir Sağdıç, Mehmet Otuzbiroğlu ve Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 182 sanık katıldı. Sanıklar iddianamedeki sıralamaya göre salondaki yerini aldı.





Açığa alınan komutanlarda duruşmaya katıldı



Duruşmada ayrıca açığa alınan komutanlar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ve Tümgeneral Halil Helvacıoğlu da duruşma salonunda hazır bulundu.





14 sanık duruşmaya katılmadı



Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun'un da aralarında bulunuduğu 14 sanık duruşmaya katılmadı.



Ergin Saygun'un sağlık raporu mahkemeye sunuldu. Davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hakim Ömer Diken başkanlık ediyor. Heyette hakimler Davut Bedir, Murat Üründü, Ali Efendi Peksak görev alıyor. Duruşma savcısı ise Savaş Kırbaş.





Cemal Temizöz de duruşmaya katıldı



Güneydoğu’da 1993-1995 yılları arasında işlenen faili meçhul ve kayıp olayları ile ilgili Diyarbakır’da görülen davada yargılanan tutuklu Albay Cemal Temizöz de duruşmaya katıldı. Aynı zamanda Balyoz sanığı da olan Cemal Temizöz'ün duruşmada kimlik tespiti yapıldı. Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz, başka suçtan Diyarbakır'da tutuklu olduğunu, emekli subay ve aylık gelirinin 2 bin 500 TL olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin Balyoz davasında "reddi hakim talebinin reddi" kararına yapılan itirazında reddedildiğini hatırlattı. Hakim Diken kararın mahkemeye ulaştığını belirtti. Duruşma sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.





Üçüncü kez reddi hâkim



Duruşmada söz alan Levent Erkek'in avukatı Yılmaz Yazıcıoğlu, mahkemenin, Beşiktaş'taki duruşma salonlarının yetersizliği nedeniyle Silivri Cezaevindeki duruşma salonunda yapıldığını belirterek, cezaevindeki bir salonda yapılan yargılamada bağımsız ve tarafsız olunamayacağını söyledi.



Avukat Yazıcıoğlu, bu nedenle Mahkeme Heyeti Başkanı ve heyet üyelerinin reddini talep etti.



Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verdi.



Aranın ardından Başkan Diken, Beşiktaş'taki duruşma salonunda güvenliğin sağlanması hususunun da değerlendirildiğini belirterek, duruşmanın Silivri'deki salonda yapılmasının hakimin tarafsızlığıyla ilgisi olmadığını kaydetti.



Başkan Diken, bu sebeplerle reddihakim talebinin geri çevrilmesine karar verildiğini açıkladı.





Örnek ve Fırtına'nın isteğine ret



Mahkeme Heyeti, sanıklardan emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın suç tarihinde kuvvet komutanı olmaları nedeniyle, yargılamanın, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılması yönündeki talebi, sanıkların yargılandıkları suçun görevleriyle ilgili olmadığı gerekçesiyle reddetti.





İddianemeyi TRT spikerleri okuyor



Davada, 968 sayfalık iddianame okunuyor. Balyoz iddianamesini TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde görevli Radyo spikerleri Ömer Ersöz ve Hakan Kıra okuyor. Radyo spikerleri Ersöz ve Kıra, mahkeme heyetinin bulunduğu kürsünün hemen altına konulan bir masada bilgisayar ekranından dönüşümlü olarak iddianameyi okuyor. 10. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, 968 sayfalık iddianamenin okunması için TRT Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak iki spikerin görevlendirilmesini istemişti. Bunun üzerine TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde görevli radyo spikerleri Ömer Ersöz ve Hakan Kıra görevlendirilmişti.





Ergenekon iddianameleri 13 günde okunmuştu



Öte yandan 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 1. Ergenekon Davası'nın 2 bin 455 ve birleştirilen 2. ve 3. Ergenekon Davalarının 3 bin 363 sayfadan oluşan iddianamelerini ise Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından özetlenerek okunmuştu. Ergenekon iddianamelerinin özetlenerek okunması toplam 13 gün sürmüştü.





102 sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı



19 Temmuz'da iddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Temmuz'da 102 sanık hakkında yakalama emri çıkartmıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ağustos'ta haklarında yakalama emri çıkartılan sanıkların avukatlarının itirazlarının inceleyerek, 101 sanık açısından yakalama kararlarının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar vermişti. Davada tutuklu sanık bulunmuyor.





Sanıkların 20 yıla kadar hapsi isteniyor



Sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan 10 ile 20'şer yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.





