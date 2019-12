Balyoz iddianamesindeki ilginç belge

T24 - Balyoz iddianamelerine içerisindeki en ilginç belgelerden birinin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2010’dan 2014 yılına kadar bütün amiral terfilerinin nasıl şekilleneceğini ve hangi yıllarda hangi oramirallerin Deniz Kuvvetleri Komutanı koltuğuna oturacağını gösteren bir tablo' olduğu göze çarptı.





Bu konuyu Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıyan Sedat Ergin'in bugünkü (4 Eylül 2010) yazısı:





Balyoz iddianamesinin klasörleri içindeki en ilginç belgelerden biri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2010’dan 2014 yılına kadar bütün amiral terfilerinin nasıl şekilleneceğini ve hangi yıllarda hangi oramirallerin Deniz Kuvvetleri Komutanı koltuğuna oturacağını gösteren bir tablo.

Bu tabloda her yılın altında bir sütun var. Her sütunda yukarıdan aşağıya doğru 2 oramiral, 6 koramiral, sayısı 11 ile 13 arasında değişen tümamiral ve 28 ile 32 arasında değişen tuğamiralin ismi sıralanıyor. Toplam amiral sayısı genelde 50 dolayında seyrediyor.



Bir de bazı isimlere muhtelif renklerle zemin verilmiş. Koyu mavinin açıklaması, “Terfi etmemesi gerekenler” diye yapılmış. Adları kırmızı harflerle yazılanlar ise “başarılı bulunanlar”.

Hangi yıl kimin emekliye ayrılmasının, kimin terfi etmesinin öngörüldüğünü, bu tablodan bir “puzzle” çözer gibi izleyebilmek mümkün.





Hücre terfileri de planlandı



İddianamenin Balyoz organizasyonu ile Deniz Kuvvetleri’ndeki uzantıları arasındaki bağlantının anlatıldığı bölümünde (444’üncü sayfa) şöyle deniliyor:



“Belgenin her iki sayfasında yer alan bilgiler ilgili yıllardaki YAŞ kararları ile karşılaştırıldığında, yapılan hesaplamaların YAŞ kararları ile büyük oranda örtüştüğünü ortaya koymaktadır.”

İddianameye göre, bu belge Balyoz’un iki numaralı sanığı Özden Örnek’e ait. Belgenin 18 Aralık 2000’de açıldığı, metnin son kez Özden Örnek isimli kullanıcı tarafından 17 Ekim 2002 tarihinde kaydedildiği ileri sürüyor savcılar.



Oramiral Örnek, 2002’de bu rütbesiyle Donanma Komutanı olarak görev yapmaktaydı; 2003 yılında da iki yıllığına Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu...



İddianamenin Örnek’le ilgili “delil ve değerlendirme” bölümünde kendisine bir dizi suçlama yöneltilirken (446’ncı sayfa) şu ifadelere de yer veriliyor:



“(Örnek’in) Çetin Doğan liderliğinde oluşturulan Balyoz komutanlığı isimli yapılanmanın önemli bir hücresi olarak faaliyet yürüttüğü, şüphelinin liderliğinde oluşturulan yapılanmanın 2000-2014 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda kimlerin hangi rütbelerde amiral, kimlerin Deniz Kuvvetleri Komutanı olacağına dair planlamalar yaptığı.. kanaatine varılmıştır..”



Örnek, darbecilik organizasyonu çerçevesinde “Deniz Kuvvetleri’nin geleceğini planlamakla” da suçlanıyor, bu çabası Balyoz içindeki faaliyetinin bir parçası olarak takdim ediliyor.





Bugünkü komutan çoktan emekli edilmiş



Bu belgedeki hesaplamalarla YAŞ’ta alınan kararlar Balyoz Savcıları’nın dediği gibi gerçekten de “büyük oranda” örtüşüyor mu?



Yaptığım karşılaştırmaya göre, bu belgedeki öngörülerle muhtelif YAŞ toplantılarında alınan kararlar arasında tam bir örtüşmenin olduğu bölümler olduğu gibi, hiç örtüşmeyen bölümler de var.

En çarpıcı örtüşmeme durumu bugünkü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit’le ilgili. Belgedeki hesap tutmuş olsaydı, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koltuğunda Oramiral Yiğit değil bir başkası oturuyor olacaktı. Çünkü belgede Yiğit’in adının üstü koyu mavi ile çizilmiş; yani terfi etmemesi gerekenlerden biri Uğur Yiğit.



Belgeye göre, Yiğit, koramiral rütbesinde 2006 yılında bir yıl uzatma aldıktan sonra 2007 yılında emekliye ayrılıyor. Plana göre, 2009-2011 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Taner Balkış üstleniyor ve o da görevi 2011’de Ahmet Feyyaz Öğütçü’ye teslim ediyor.

Balkış 2004 yılında tümamiral rütbesindeyken kadrosuzluktan, Öğütçü de geçen yıl koramiral rütbesindeyken yine kadrosuzluktan emekliye ayrılmıştır.



Balkış, Balyoz iddianamesinin 137 numaralı sanığıdır; Öğütçü ise 92...

Örtüşmeyen bölümler olduğu gibi, örtüşen durumlar da var. “Or” ve “kor” rütbesindeki uyumsuzluklara karşılık, tuğamiral ve tümamiral rütbelerine kimlerin geleceğine ilişkin tahminler önemli ölçüde tutuyor. Örneğin, 2008 yılında tuğamiral olan 7 kurmay albaydan 5’i tutuyor.





Listede olmak balyozcu olmak dmek mi?



Peki bu örtüşmelerin Balyoz davasıyla ilgisi nedir diye sorulabilir. Yanıt: Tutan 5 isimden 4’ü Balyoz davasında sanık olarak karşımıza çıkıyor.



Ancak bu noktada, söz konusu isimlerin çoğunun genç yaşlarından itibaren devrelerinin birincisi, ikincisi olarak kuvvetli sicilleriyle sivrildikleri de dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, tam tersi bir durumu yansıtan durumlar da var. Çünkü üzeri mavi çizilmiş olan, yani “Terfi etmemesi gerekir” denilen ama Balyoz’da sanık olan isimler de var. Örneğin her ikisi de 2003 ve 2004 yıllarında emekli olan tuğamiraller Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit’in isimleri mavi ile çizilmiş. Her ikisi de sanık.



Bir de belgeye göre Oramiral Örnek’in Balyoz yapılanmasında yer verdiği ama hazırladığı terfi listesinde önlerini açmadığı, başarılı bulmayıp isimlerini kırmızı renkte yazmadığı ve emekli etmeyi planladığı ileri sürülen bugünün bazı muvazzaf amiralleri var. Her ikisi de Balyoz sanığı olan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve Tuğamiral Ahmet Türkmen bunlar arasında sayılabilir.

Sonuçta bu belgenin duruşma aşamasında zihinleri bayağı karıştıracağı şimdiden söylenebilir. Savcılık ifadesi tutanağına göre, bu belge kendisine gösterildiğinde Oramiral Örnek “Listeden haberim yoktur. Neye göre, hangi konularda liste yapıldı bilemiyorum” diyor.



Referandum yaklaştığına göre haftaya dizimizi toparlamamız gerekiyor. Ancak kısa bir süre daha Deniz Kuvvetleri’nde kalabiliriz.