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Balyoz hükümlüsü albay: İlker Başbuğ'un da hataları oldu

Balyoz hükümlüsü Albay Türkşen, ‘İlker Başbuğ, Teğmen Çelebi tutuklandığında bir hukuk servisi kurdurmalı, tutuklamanın sahte delillerle yapıldığı anlatılmalıydı’ dedi

14 Mart 2014 12:59

Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan SAT komandosu Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un 7 yıldır yaşanan süreçte Başbuğ’un da hatalarının olduğunu belirtti. Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre Türkşen, “Başbuğ, Teğmen Mehmet Ali Çelebi tutuklandığında harekete geçmeli, bir hukuk servisi kurdurmalıydı. Tutuklamanın sahte delillerle yapıldığı anlatılmalı ve sahipsiz olmadığı gösterilmeliydi” dedi.

 

‘Hukuk bürosu kurulmalıydı’

 

Balyoz davasında aldığı 16 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevi’nde açıklamalarda bulundu. Türkşen, “Ordumuzun komutanının terörist olarak hapsedilmesi çok üzücü ve kabul edilemez. Ama bu süreçte Başbuğ’un da sorumluluklarını yerine getirmediğini görüyoruz.

2008’de Teğmen Mehmet Ali Çelebi gözaltına alındığında yaşanacaklar tahmin edildi. Türk ordusunun subaylarının gözaltıları birbiri ardına gerçekleşti. Başbuğ, Teğmen Çelebi tutuklandığında harekete geçmeli, bir hukuk servisi kurdurmalıydı. Tutuklamanın sahte delillerle yapıldığı anlatılmalı ve sahipsiz olmadığı gösterilmeliydi. Bunun için de askeri savcılar kadar sivil hukukçulardan da destek alınmalı ve Genelkurmay olarak irade gösterilmeliydi. Ama yapılmadı. Başbuğ bunu yapmadı ve tutuklamalar devam etti” dedi.

 

 ‘Asılsız delillerle tutuklandık’

 

Türkşen, Başbuğ’un serbest kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ama asılsız delillerle özgürlükleri ve hayatları ellerinden alınan onlarca askerin cezaevlerinde olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Türkşen, “Bu askerler asılsız delillerle tutuklu. Bana bir belge çıkartıp ‘Bunu sen hazırlamışsın’ dediklerinde ‘hayır’ dememe bile izin vermediler. Altında imzam bile yoktu ve tutuklandım. Hırsızlıkları ve yolsuzlukları belgelenenler ise serbest kaldı” diye konuştu.

 

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