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'Balyoz Harekât Planı'na 'Amirallere suikast' savcısı

''Balyoz Harekât Planı'' soruşturmasında, dördüncü bir savcının görevlendirildiği bildirildi.

04 Mart 2010 02:00

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, ''Balyoz Harekât Planı''  soruşturmasında, Cumhuriyet savcılarından Süleyman Pehlivan'ın 4. bir savcı olarak görevlendirildiğini bildirdi. Savcı Pehlivan, "Amirallere suikast" soruşturmasında görev almıştı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çolakkadı, soruşturmada, Ulusal Yargı Ağı Projesi üzerinden daha önce görevlendirilmesi yapılan Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay'ın, ''duruşmaları'' olması gerekçesiyle görevi kabul etmediğini söyledi.

Çolakkadı, ''Balyoz Planı'' iddiaları soruşturmasında, Altay'ın yerine Cumhuriyet savcılarından Süleyman Pehlivan'ın dün (3 Mart 2010) itibariyle görevlendirildiğini aktardı.

Savcı Pehlivan, daha önce "Amirallere suikast" soruşturması kapsamında görev yapmıştı.

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