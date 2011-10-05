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Balyoz hakimi Şeref Akçay emekliliğini istedi!

Özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna...

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) emeklilik için başvuru yaptığı ve bu kurumun da talebi kabul ederek, Akçay'ın emekliliğine izin verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde bulunan özel yetkili mahkemelerden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akçay'ın yaklaşık 15 gün önce HSYK'ya emeklilik için başvurduğu kaydedildi.   



Bu talebi değerlendiren HSYK'nın, emeklilik isteğini kabul ederek Akçay'ı emekli ettiği belirtilirken, adliyeye bu emeklilikle ilgili henüz resmi tebligat yapılmadığı ifade edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akçay, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı verilen bazı sanıklarla ilgili yapılan tutuklama ve tutukluluk hallerinin devamı kararlarının kaldırılmasına yönelik taleplerin reddedilmesi ile Odatv'de yapılan aramalara ilişkin soruşturma ve futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında kimi şüphelilerin tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesi yönündeki kararlara muhalefet şerhi koymuştu.

Akçay, sanık ve şüphelilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade ettiği ''Balyoz Planı'' davasına ilişkin muhalefet şerhinde, ''Kamuoyuna mal olmuş bu davalar nedeniyle yazmış olduğum muhalefet şerhlerinden dolayı bulunduğumuz adliyede birtakım meslektaşlarım selam vermeyi dahi kesmiştir'' ifadelerini kullanmıştı.


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