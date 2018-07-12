Balyoz hâkimi Ömer Diken tahliye edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 'Balyoz darbe planı davası' hâkimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada Diken, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Sabit adresi bulunduğunu, kaçma ihtimali olmadığını belirten Diken, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Diken'in yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Davada neler olmuştu?

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Balyoz davası'na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 17 Temmuz 2016'da Uşak'ta yakalanmıştı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında 'silahlı terör üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.