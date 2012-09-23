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Balyoz hakimi: Kararlarımızla konuşuruz

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç üye hâkiminden Murat Üründü, 'Şu anda konuşmamız hem doğru değil; hem etik değil. Sizleri anlıyorum. Bu davayla ilgili konuşmamız doğru değil' dedi

23 Eylül 2012 12:47

Balyoz davasını karara bağlayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç üye hâkiminden Murat Üründü, dün açıkladıkları kararlar ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. “Biz hâkimler kararlarımızla konuşuruz” diyen Murat Üründü, verdikleri kararların gerekçelerini de yazacaklarını vurguladı.

Dün akşam saatlerinde alınan ve Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da büyük yankı bulan karara ilişkin ilk kez Hürriyet Dünyası'na konuşan Üye Hakim Üründü şunları söyledi:

“Biz mahkeme olarak hükmü verirken, tabi bunu daha gerekçeli karara bağlamadık. Şu anda konuşmamız hem doğru değil; hem etik değil. Sizleri anlıyorum. Bu davayla ilgili konuşmamız doğru değil. Biz kararları verdik. Biz hâkimler kararlarımızla konuşuruz. Gerekçelerine de yazacağız. O şekilde gerekçemiz de ortaya çıkacak. Biz sadece gerekçelerimizi söyleyeceğiz.”


Çetin Doğan'a 20 yıl hapis


İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası’nda karar dün açıklandı. Mahkeme eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 34 sanık için beraat kararı verildi.

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