Balyoz hâkimi: Kararımızı dosyaya göre verdik, medyaya göre değil

'Balyoz Planı' davasında verdiği kararlar tartışma konusu olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken "Biz kararlarımızı dava dosyasındaki delillere göre verdik. Medyada çıkan yazılara göre değil.” dedi.

Çıkan yazıların kendisini etkilemediğini belirten Mahkeme Başkanı Ömer Diken Radikal'den Fatih Yağmur'a, “Verdiğimiz kararın ardından gerekçeli kararı yazmaya hemen başlayacağız. Kararın gerekçesi dosyadır. Hakim medyaya göre karar vermez, dosyaya göre karar verir. Biz dosyaya göre gerekçemizi de yazacağız. Gerekçeli karar için hemen çalışmaya başlayacağız. Şimdiden kesin bir tarih vermek zor. Yazmaya başlayalım 2 ayda bitiririz inşallah” dedi.

Babalık hakkı yasada var

Sanıkların ‘babalık ve kocalık haklarından mahrumiyetine’ ilişkin kararla ilgili olarak ise Başkan Diken “Bu yasada olan bir şey. Biz yazmasak bile bu İnfaz Savcılığı’nca uygulanacaktı. Zaten yeni Medeni Kanun’a göre kocalık hakkının mahrumiyetinin uygulanma koşulları yok. Bu tür kararlarda bu madde yazılıyor” yorumunda bulundu.

‘Kararı açıklarken baskı gördüler’ iddialarına da tepki gösteren Diken, yaşananları şöyle anlattı: “Kimse bana baskı uygulayamaz. Müzakereler sırasında telefonum bile yanımda değildi. Telefonum korumalardaydı. Tek tek sanıkları değerlendirdik. Perşembe günü yetiştiremedik. Saat geç olunca yorulduk. Yanlış karar vermemek adına da ertesi güne bıraktık. Yorgunluk hatayı beraberinde getirdiği için böyle bir karar aldık. Kararın borsanın kapanmasıyla da alakası yok. Jandarmagüvenlik önlemlerini tamamlayamamıştı. O nedenle kararın açıklanması 17.00’yi geçti.”

Kararın ardından Mahkeme Başkanı Diken’in koruma önlemleri arttırıldı. Diken “Tehdit mi alıyorsunuz?” sorusuna hayır cevabını verdi.

Ömer Diken, Yargıtay hâkimiydi

10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na Şubat 2011’de atanan Ömer Diken, İstanbul Adliyesi’nin Yargıtay kökenli hâkimlerinden. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, daha önce Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde 6 yıl tetkik hâkimi olarak görev yaptı. Bu göreve getirilmeden önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi ’nin kıdemli üyesiydi.