Balyoz gibi şerh

T24-

Tutukluluk doğru değil

Yapmadan ceza verilmez



Sadece bir toplantı olmuş



İhtilal iradesi sürüyor mu?



Hürriyet'in haberine göre, emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ve MHP milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan’ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı Balyoz davasında tutuklu yargılanan 162 sanık, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye taleplerini reddetmesi üzerine, itiraz haklarını kullanarak bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak bu mahkeme de 22 Ağustos 2011 tarihinde verdiği kararla sanıkların itirazını reddetti. Üye hâkimler Mehmet Ekinci ile Birol Bilen’in oy çokluğu ile alınan ret kararına, mahkeme başkanı Şeref Akçay muhalif kaldı.Başkan Akçay, 9 sayfalık muhalefet şerhinde, “Ben sanıklar askerdir, onlar hakkında hiçbir şey yapılmasın, yargılanmasınlar demiyorum. Yargılansın, suç işleyen varsa ceza alsın ama adil yargılansın” dedi ve şöyle devam etti:- “Tutukluluk halinin devamı gerçeklerinde delillerin henüz toplanmamaşı olması gösterildi. Hangi deliller toplanacaktır. Duruşmaların yapıldığı günden beri 30’dan fazla duruşma yapılmış, dosyadaki mevcut delillerin dışında sanıkların suçlarının sübutuna ilişkin delil toplanması yönünde herhangi bir ara karar verilmemiştir. Mevcut delil durumuna göre yargılamanın yapılıp sonunda verilecek karara göre sanıkların tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilmesi gerekirken, duruşmanın başında savunmalar dahi alınmadan sanıkların dosya oluşuna uygun olmayan gerekçelerle tutuklanmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi doğru değil.- Bu durum Anayasa ve yasalara, ayrıca AHİM sözleşmesi ile korunan doğal ve insani haklardan olan ‘adil yargılama hakkı’nı ortadan kaldırır. Sanıklara isnad edilen eylem 05-07 Mart 2003’de yapılan ve planların görüşüldüğü 162 kişinin katıldığı 1’inci Ordu’daki toplantıdır. Bu olayı bir örnekle açıklayacak olursak siz birisini öldürmeye karar verdiniz ve bu amaçla plan yaptınız. Hatta silah aldınız öldüreceğiniz kişinin evinin önüne giderken polis sizi yakaladı. Silahı buldu niçin taşıdığınızı sordu. ‘Siz adam öldürmeye gidiyorum’ dediniz. Hakkınız da yasal işlem yapılır ama adam öldürme veya öldürmeye teşebbüsten değil sadece silah bulundurmaktan işlem yapılır.- Çünkü öldürme konusunda henüz hiçbir eyleminiz yoktur. Henüz düşünce aşamasındadır. Bu aşamada plan doğrultusunda darbe yapıp iktidarı ele geçirselerdi eylem tamamlanmış olacaktı. Ya da iktidarı ele geçirmek için kışlasından çıksa ancak halk veya ihtilal yapmak istemeyen diğer devlet organları karşı çıksa ve iktidar darbe yapmak isteyenlerin eline geçemezse işte o zaman darbeye teşebbüsten söz edilebilir. Sanıkların böyle bir fiili olmamıştır. Sadece bir toplantı yapıp liste düzenlemişlerdir.”- Ancak 2003 yılından sonra bu listelerdeki hem ihtilali yapacak kişiler ve görevlendirilecek kişilerin bir kısmı emekli olmuş, bir kısmı başka yerlere tayin olmuş ve bir kısmı da ölmüştür. O zaman yapılması gereken nedir? Bu iradelerini devam ettirmek isteyen kişiler planlarındaki bu boşlukların yerine yeni görevi yapacak kişileri yeniden belirlemektedir. Günün gelişen sosyal ve siyasal ve uluslararası ilişkilere göre planlarını sürekli güncellemeleridir. Bu yapıldığı takdirde bu ihtilal iradesinin devam ettiğini gösterir. Belki bu durumda da teşebbüsten söz edilebilir.Şimdi gerek dosyadaki delilleri gerek Gökcük’te ele geçen delilleri, gerek Eskişehir’de ele geçen delillerde siz 2003 yılından sonra sanıkların bu ihtilali yapma iradelerinin halen devam ettiğini, günün gelişen ve gelişen sosyal-siyasal olaylarına göre yenilendiğini söyleyebilir misiniz? Söyleyemezseniz o zaman sanıkların isteyerek veya ellerinde olmayan başka nedenlerle bu düşüncelerinden, bu eylemlerinden vazgeçtiğini söylemek gerekir.Bu durumda siz 2003 yılında bu iradelerinden vazgeçen sanıkları halen bu iradelerini devam ettirdiği düşüncesi ile atılı suçtan cezalandırabilir misiniz? Cezalandırabilmeniz için bunu somut deliller ile ortaya konması gerekir. Yani ihtilal iradesinin devam ettiği ancak bu irade devam ederken sanıkların yakalandığını söyleyebilirseniz eylemin o zaman Anayasa’ya teşebbüs olarak değerlendirilmesi söz konusudur.”