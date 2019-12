Balyoz dosyasında daktilograf ifadesi çarpıtıldı mı?

T24 - Sedat Ergin, 1. Ordu Komutanlığı Harekât Başkankanlığı'nın gizli yazışmalarını kağıda döken daktilografların Balyoz Darbe Planı'nın geçtiği CD'leri hatırlamadıkları yönünde ifade vermelerine rağmen, Balyoz belgesinin yazışma tekniklerine uygunluğunun teyit edildiğini yazdı.



Ergin'in Hürriyet gazetesinde bugün (14 Ağustos 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Sevilay Erkanı Bulut ve Melek Üçtepe, darbe girişiminin planlandığı öne sürülen Birinci Ordu Komutanlığı Harekât Başkanlığı’nda daktilograf olarak görev yapan iki sivil memurdur.





Balyoz iddianamesi (10)



Birinci Ordu’nun en gizli yazışmaları, savaş planlarının yer aldığı belgeler bu bölümdeki Harekat Şube Merkezi’nde bulunan iki bilgisayarda bu iki sivil memur tarafından yazılmaktadır. Her ikisi de Balyoz soruşturmasını yürüten savcılar tarafından “şüpheli” olarak sorgulanmıştır.





İddianamenin en önemli dayanaklarından



Bulut ve Üçtepe’nin ifadeleri, iddianamenin en kritik bağlantı noktalarından birini oluşturuyor. Çünkü bu ifadeler darbe yapılanmasının lideri olmakla suçlanan dönemin Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’a yüklenen suçların delilleri olarak gösterilen 11 ve 17 numaralı CD’lerin hazırlanması ile ilgilidir.



Önce bu iki CD’nin öneminin altını çizelim. Taraf gazetesi tarafından Birinci Ordu karargâhından sızdığı belirtilerek savcılığa teslim edilen toplam 19 CD var.



Bunlardan 17 numaralı CD’de, bir darbe planı olan Balyoz Harekât Planı ile bunun ekleri olan Oraj, Suga, Çarşaf ve Sakal eylem planları yer alıyor. 11 numaralı CD’de ise Balyoz’la ilgili diğer çalışmalar bulunuyor.



Bu iki CD’nin Birinci Ordu Harekât Başkanlığı’nda hazırlandığının burada görevli daktilografların ifadeleriyle kanıtlanması, savcılık makamının iddiasına çok kuvvetli bir destek sağlayacaktır.





İddianameye göre Sevilay Bulut ne dedi?



İddianamenin 396’ıncı sayfasında, Sevilay Bulut’un ifadesi şöyle aktarılıyor:



“İçerisinde 17 No’lu CD’de yer alan eylem planları ile birlikte Balyoz Harekât Planı kapsamında yapılan tüm çalışmaların yer aldığı, üzerinde Or.K.na yazılı 11 No’lu CD’nin ise plan seminerinin ilk günü olan 05 Mart 2003 tarihinde saat 23.50’de oluşturulduğu ve alınan ifadelere göre her iki CD’nin de Ordu Komutanına özel olarak hazırlandıkları, bu konuda ifade veren Sevilay Erkanı Bulut’un ifadesinde bu CD’leri net olarak hatırlıyor olmasından anlaşılmıştır.”



İddianamenin bir sonraki 397’inci sayfasında da şöyle deniliyor:



“Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sivil memur Sevilay Erkanı Bulut’un 11 ve 17 No’lu CD’leri komutana özel olarak hazırladıklarını belirtmesi, şüpheli Çetin Doğan’ın ‘böyle bir CD’den bilgisinin olmadığı’ beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkartmaktadır.”





İfade tutanağına göre ne dedi?



Bu alıntıları yaptıktan sonra Sevilay Bulut’un iddianamenin eklerinde yer alan 74’üncü klasörün 35-38’inci sayfalarında yer alan üç sayfalık ifade tutanağına geçebiliriz. Bulut, şöyle diyor savcılık ifadesinde:



“Ben Balyoz Güvenlik Harekât Planı’nı ilk defa basından duydum. Çalıştığım dönemde böyle bir Güvenlik Harekât Planı duymadım. Balyoz Güvenlik Harekât Planı gösterildi. Soruldu.



Bana göstermiş olduğunuz 11 sayfadan ibaret ÇOK GİZLİ ibareli bu belge Birlik içersinde ilgili kişilere gönderilmek amacıyla hazırlanan resmi yazışma usullerine uygundur. Belgedeki kopya No: 1/7 ifadesi bu belgenin bilgisayardan 7 suret çıkarıldığını gösterir. Belgenin sağ üst köşesinde 021000 B AR 02 ibaresi bu belgenin 02 ARALIK 2002 tarihinde saat 10:00’da yazılıp çıktı aldığı tarihtir. Balyoz Harekat Planının son sayfasındaki Dağıtım Gereği; Özel Dağıtım Planı ifadesi yazıyı yazan komutanın kime gönderilmesini emrediyorsa ona göre hazırlanan dağıtım planını ifade eder ve yazının arkasına dağıtılacakların listesi eklenir dedi.” İfadenin üçüncü sayfasında son paragrafında ise “Balyoz Harekat Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgisinin olmadığını” tekrarlıyor Sevilay Bulut.





Melek Üçtepe, hangi CD'leri hatırlamadı?



Görüleceği gibi Sevilay Bulut, kendisine savcı tarafından gösterilen Balyoz belgesinin yazışma tekniklerine uygunluğunu teyit ediyor, ancak kendisinin bu plandan haberdar olmadığını söylüyor. Bulut’un bu ifadesi, bizi iddianamede kendisine atfedilen beyandan ve bu beyan üzerine inşa edilen kabulden biraz daha farklı bir yere götürüyor.



Peki aynı odadaki diğer bilgisayarı kullanan ikinci sivil memur Melek Üçtepe iddianameye ek 143’üncü klasörün 202’inci sayfasında başlayan ifadesinde ne diyor?



Üçtepe’ye, savcı tarafından delil dosyasındaki 1’den 19’a kadar bütün CD’ler gösterilmiştir. Üçtepe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19 numaralı CD’leri hatırlar.



Üçtepe’nin görünce “Bunu hatırlamadım” dediği 7, 8, 11, 16 ve 17 numaralı CD’lerdir. Balyoz planlarının bulunduğu ileri sürülen 11 ve 17 numaralı kritik CD’ler bu grubun içindedir.



Savcılık makamı, Sevilay Bulut ve Melek Üçtepe hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte delil bulunmadığına kanaat getirerek takipsizlik kararı vermiştir.



Not: Bugün çıkacağını söylediğimiz Balyoz Harekât Planı belgesindeki bir iddiayla ilgili şahsi tanıklığımızı konu alan yazıyı CD’lerle ilgili bugünkü bölümün araya girmesi nedeniyle önümüzdeki haftaya bırakmış bulunuyoruz.