Balyoz davasının ilk temyiz duruşması başladı

Aralarında emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli orgeneraller H. İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 361 sanıklı 'Balyoz Planı' davasının, Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki temyiz duruşması başladı.

Duruşma salonu şeklinde düzenlenen Yargıtay konferans salonundaki duruşmaya, sanık avukatları, aileleri ve yakınları katılıyor.

Basın mensupları için de özel yer ayrılan duruşma salonuna giriş için özel kartlar hazırlandı. Salona ilk basın mensupları ve avukatlar alındı.

Duruşmaya katılanlar, kimlik karşılığı aldıkları kartları salon girişinde barkodlara okutarak içeri giriyor. Kartı olmayan kimse salona alınmıyor. Avukatlar ve basın mensupları isim listesinden kontrol edilerek içeri alınıyor. Bu sırada görevlilerle avukatlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Katılımcılar, inşaatı tamamlanan Vekaletler Caddesi'ndeki yeni nizamiyeden üstleri aranarak içeri alındı.

Her kurumdan bir muhabirin takip etmesine izin verilen duruşmanın başında görüntü alınmasına izin verilmedi.

Salon içine yerleştirilen bilgisayar ekranlarında, duruşma salonunda ses ve görüntü kaydedilmesi ve nakledilmesinin yasak olduğu, ses ve görüntü alanların 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı hatırlatıldı.

Duruşmada, yaklaşık 120 sanık avukatı, savunmalarını yapacak. Duruşmalar, savunmalar tamamlanıncaya adli tatilde de kesintisiz sürecek.

Tebliğname

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Haziran'da davayla ilgili tebliğnameyi tamamlayarak, Yargıtay 9. Ceza Dairesine göndermişti. Tebliğnamede, Balyoz Planı davasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Bilgin Balanlı, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Ergin Saygun ve eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık'ın da aralarında olduğu 256 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının onanmasını istemişti.

Tebliğnamede, 67 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının bozulması, 2 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının düzeltilerek onanması, 35 sanık hakkında verilen beraat kararının onanması ve 1 sanık hakkındaki beraat kararının ise bozulması talep edilmişti.

Avukatlar savunmalarına başladı

Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki temyiz duruşmasında sanık avukatları savunmalarına başladı.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin okunması tamamlandı.

Başkan Ekrem Ertuğrul, sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar'ın savunma yapmak için öncelik istediği dilekçesinin kendilerine ulaştığını belirterek, duruşmayı açmadan önce yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Heyet olarak savunmaların avukatların soyadına göre alfabetik yapılmasına karar verdiklerini söyleyen Ertuğrul, hangi nedenle olursa olsun savunma sırasında değişiklik yapılmayacağını, taleplerinin değerlendirilmeyeceğini söyledi.

Dizdar'ın dilekçesini daha önceden gönderdiğini belirterek, itiraz etmesi üzerine, Başkan Ertuğrul da taleplerin kabul edilmeyeceğini yineledi.

Listelerin duruşmalı temyiz isteklerine göre düzenlendiğini ifade eden Ertuğrul, "Heyetimiz böyle bir karar aldı, bunu tekrar değerlendirmeye almayacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Ertuğrul, savunmaların bu sıralamaya göre yapılacağını, sırası geldiğinde salonda bulunmayanların tüm savunmalar bittikten sonra dinleneceğini kaydetti.

Ekrem Ertuğrul, "Burada kimsenin savunma hakkını kısıtlamayacağız, bunan inanın" dedi.

Söz alan Avukat Celal Ülgen'in, "Sesinizi yükselttiniz. Bunu avukatlar olarak kabul etmemiz mümkün değil. Lütfen avukatlara karşı sesininizi yükseltmeyin" demesi üzerine Başkan Ertuğrul, "Sizden talimat alacak değilim" dedi.

Duruşma kurallarını hatırlattığını, herkesin savunmasını alacaklarını söyleyen Ertuğrul'un, "İlk derece mahkemesinde aleni bir duruşma yapıldı, her söylenen sözün basın ve izleyiciler tarafından 75 milyonun bilgi sahibi olması sağlandı" şeklindeki sözleri de salonda tepkiyle karşılandı.

Buradaki duruşmada da aleni duruşma yapıp, Yargıtay'ın fiziki imkanları çerçevesinde sözlü beyanların alınacağını vurgulayan Ertuğrul, "Tutuklu sanıklar burada olmadığı için onların hakkını korumak adına her avukat buraya gelecek savunmasını yapacak. Sınırlama yapmayacağız, savunmanızı sınırlamayacağız" diye konuştu.

Avukatlar, iddianamadeki sanık sırasına göre savunmalara hazırlandıklarını belirterek, ortak savunma hazırladıklarını, soyadı sıralamasına göre bunu yapmalarının mümkün olamayacağını dile getirdiler. Avukatlar, Başkan Ertuğrul'dan, konuyu değerlendirmek üzere 10 dakika ara istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından sanık Halil İbrahim Fırtına'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın savunmasına başladı.

