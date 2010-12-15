-BALYOZ DAVASININ BAŞKANI ÖMER DİKEN İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin 196 sanık hakkında açılan davanın yarın görülecek ilk duruşmasında, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dün görevlendirilen hakim Ömer Diken başkanlık yapacak. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yarın yapılacak ilk duruşmada İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Başkan Ömer Diken, üye hakimler Davut Bedir, Murat Üründü ve Ali Efendi Peksak'tan oluşacak. Duruşmada iddia makamını özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş temsil edecek. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianame okunacak. Duruşmanın başlangıcında usule ilişkin talep olması halinde bunun karara bağlanması için ara verilmesi de söz konusu olacak. Bu arada, mahkeme heyeti başkanı olarak dün görevlendirilen hakim Ömer Diken'in, 6,5 yıl Yargıtay'da organize suç örgütleri üzerine görev yaptığı öğrenildi.