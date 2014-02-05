11 Balyoz sanığı Adalet Bakanı'ndan 'yazılı emirle bozma' istedi

Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy'un da aeralarında bulunduğu 11 sanığın avukatı yeni kurulan heyetin de yeniden yargılama talebini reddetmesinin ardından Adalet Bakanlığı'na başvurarak "Yazılı emirle kanun yararına bozma" talebinde bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cem Tursun'un haberine göre, avukat Hakan Tunçkol'un Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Bakanlık Bürosu'na sunduğu dilekçede, yerel mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Son TÜBİTAK raporu ile hükme tesir eden ve hükme dayanak yapılan bir delil 5 no’lu hard disk şüpheli hale gelmiştir. Ceza muhakemesinin en temel ilkesi 'şüpheden sanık yararlanır'dır. Müvekkillerim kim ve kimlerin ne maksatla hazırladığı belli olmayan dijital listelerde sadece adı geçtiği için ağır bir ceza tatbikine tutulmuştur. Müvekkillerimin bulunduğu konum rütbe ve görevler suçlamayı gerçekleyebilecek düzeyde ve ölçüde olmadığı gibi olası bir darbeye destek verme veya zemin hazırlama gibi bir kastı veya durumu yoktur."

Avukat Tunçkol'un dilekçesi şöyle devam etti:

"Müvekkillerimin beraat edeceği bir davada hele ki bu kadar ağır cezalar almaların anlamak mümkün değildir. Bu kadar çok bilirkişi raporu varken yargılamadan sonra yargılamaya konu deliller hakkında gerçek olmadığına dair birçok bilirkişi raporu ve şüphe varken yargılamanın yenilenmesi kaçınılmazdır. Hukukun temel ilkelerine aykırı olan bu kararın yazılı emir yolu ile bozulması için gereğinin yapılmasını saygı ile bilgilerinize arz ederiz."