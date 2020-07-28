Balyoz davasından 3 yıl hapis yatan, 15 Temmuz'da darbecilere direnen Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi

Balyoz davasından 3 yıl hapis yatan ve 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direnen ilk isimlerden dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yer aldı.

Karara göre, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Azerbaycan (Bakü) İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Ali Demir ve Lojistik Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbecilere karşı direnen ilk isimlerdendi.

Sabaha kadar direnmişti

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre; 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti.

Yanlarında sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı’na gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanmıştı.

Takviye gelen PÖH ve JÖAK timleri Tuğgeneral Hacıoğlu sevk ve idaresinde sabaha kadar darbecilerle mücadele ederken, darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe Karargahı’nda da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti.

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