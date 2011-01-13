-BALYOZ DAVASINDA YENİ KANITLAR İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın 7. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ile ''Ergenekon'' davalarının tutuklu sanıklarından Cengiz Köylü ve Mehmet Fikri Karadağ ile başka suçtan Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı emekli albay Cemal Temizöz'ün de aralarında bulunduğu 161 sanık katıldı. Duruşmaya ''Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmatlar'' ile ilgili davanın da sanıklarından Ahmet Feyyaz Öğütcü, Kadir Sağdıç ile revire gideceği belirtilen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 35 kişi ise gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince gönderilen yazıda, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığında yapılar aramada elde edilen yeni delilleri içeren 43 klasörün dava dosyalarına değerlendirmek üzere gönderildiğini belirtti. -DOSYAYLA İLGİLİ YENİ DELİLLER- Diken, daha sonra, konuyla ilgili olarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilen yazıyı okudu. Yazıda, 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada el konulan delillerle ilgili ilk incelemesi yapılan veriler arasında ''Ergenekon terör örgütü'', ''Balyoz darbe planı'' ve benzer soruşturmalarla ilgili bilgi ve ve belgeler yer aldığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatı üzerine çalışmaların organize suçlar ve terörle mücadele şube müdürlüklerince koordineli yürütülmesinin istendiği ifade edilen yazıda, buradan elde edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde davaya ilişkin soruşturmayla ilgili belgelerin bir kısmının dosyadaki mevcut verilerle aynı olduğu, bir kısmının ise dosyada olmayıp soruşturmayı ilgilendiren yeni delil olma özelliği taşıdığı kaydedildi. Yazıda, dosyadaki deliller Donanma Komutanlığında elde edilen verilerle karşılaştırıldığında ''Balyoz harekat planı'' ''sakal'' ve ''çarşaf'' eylem planları, ''Oraj-suga harekat planları'' dahil olmak üzere ''Balyoz harekat planı'' kapsamındaki en önemli ve en kapsamlı çalışmaları içeren ''2002-2003 ve ÇALIŞMALAR-A'' isimli dosyaların ''Balyoz'' dosyasındaki 11 no'lu CD'de olduğu gibi TDK marka 1 no'lu CD'de yer aldığı belirtildi. Yeni delil niteliği taşıyan söz konusu belgeler tasnif edildiğinde ''Balyoz harekat planı''nın ''Oraj hava harekat planı'' ''Suga harekat planı'', ''Sakal ve çarşaf eylem planları''nı, jandarma unsurlarının istihbarat faaliyetlerini doğrudan ilgilendirdiğinin ve mevcut bilgileri teyit ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Yazının ekler bölümünde birer klasör ve birer CD'de ''Balyoz harekat planı'' ve ''Oraj hava harekat planı'' ile ilgili tespitler yer alırken 2 klasör ve 1 CD'de de ''Suga harekat planı'' ile ilgili tespitlere değinildi. Yazıda, ''sakal'' ve ''çarşaf'' planlarıyla ilgili tespitler ise 1 klasör, 1 CD'de yer alırken jandarmanın istihbarat faaliyetleriyle ilgili yapılan tespitlerin 2 klasör ve bir CD'de bulunduğu, davanın sanıkları hakkındaki tespitlerin ise 36 klasör ve 195 CD'de yer aldığı kaydedildi. Başkan Diken, bu klasör ve CD'lerin yeni geldiği için henüz incelemediklerini belirterek, sanık ve avukatlarının talep etmeleri halinde çarşamba gününe kadar Beşiktaş'taki mahkeme kaleminden alabileceklerini bildirdi. Duruşma, TRT spikerleri tarafından iddianamenin 477. sayfasından itibaren okunmasıyla devam ediyor.