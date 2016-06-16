Balyoz davasında yargılanan deniz subayları, sınavsız gemiadamı belgesi alabilecekler

Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalarda tutuklu yargılanıp beraat eden subay ve astsubaylar, Gemiadamı Yeterlilik Belgesi’ni sınavsız alıp özel sektörde çalışabilecek.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Balyoz ve benzeri davalar nedeniyle yıllarca tutuklu kalan subay ve astsubayların 'mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir adım daha atıldı. Gemiadamı Yeterlilik Belgesi’ni sınavsız alma fırsatını tutuklu olmaları nedeniyle kaçıran subay ve astsubaylar, 15 Temmuz’a kadar başvurmaları halinde, belgelerini alıp özel sektörde işbaşı yapabilecek.

Gemilerin kaptan, zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeli 'gemiadamı' olarak tanımlanıyor. Türk bayraklı gemilerde çalışabilmek için Gemiadamı Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak gerekiyor. Deniz Kuvvetleri’nden emekli askerler 2012’ye kadar, bu belgeye sınavsız sahip olabiliyordu. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 2012’de yaptığı düzenlemeyle, yönetmelikte bu konuya ilişkin maddeyi iptal etti. Daha sonra yönetmelikte bir değişiklik daha yapıldı, 2012’de emekli olan personel için son bir sınav muafiyeti getirildi. Ancak o tarihte cezaevinde olan askerler bu hakkı kullanamadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 30 Mayıs’ta yapılan duyuruda şöyle dendi:

“Balyoz davası olarak bilinen ve benzeri diğer davalardan tutuklu yargılanan personel sınav muafiyeti hakkından faydalanamamıştır. Bu kapsamda idare tarafından, mağduriyeti gidermek amacıyla; yönetmeliğin değişikliğe uğradığı 23.08.2012 tarihinde tutuklu olduğu için haklarını kullanamayanlardan yargılama sonucunda hiçbir ceza almadan beraat edenlerin... İlave kurs almalarına gerek olmadan, Liman Başkanlıklarının sayfalarında belirtilen belgeler ve mahkeme kararı ile birlikte başvurmaları halinde gemiadamı yeterlik belgelerini alabileceklerdir.”