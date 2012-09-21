Balyoz davasında şaşırtan sevinç çığlıkları

Fenerbahçe- Marsilya maçının 28. dakikasındaki golün ardından davanın görüldüğü binanın kantin bölümünden ıslık, alkış sesleri ve 'Gol' diye sevinç çığlıkları duyuldu. Kararın açıklandığını sanan sanık yakınları koşarak sesin geldiği yere gitti ve durumu öğrenince olaya tepki gösterdi.

Silivri Cezaevi bitişiğinde bulunan duruşma salonunun kafeteryasında tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları saat 20.00'da başlayan Fenerbahçe ile Marsilya arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlemeye başladı.

Maçın 28. dakikasında Fenerbahçe'nin golünün ardından kantin bölümünden ıslık, alkış sesleri ve 'Gol' diye sevinç çığlıkları duyuldu. Duruşma salonun önündeki koridorda bekleyen bazı sanık yakınları, avukatlar ve basın mensupları ise yükselen seslerden davada kararın çıktığını düşünerek hızla duruşma salonuna yöneldi. Ancak seslerin kafeteryadan geldiği anlaşılınca bazı sanık yakınları maçı izleyenlere tepki gösterdi. Karar için verilen arada ise 6 saat geride bırakıldı. Karar için Silivri'deki bekleyiş devam ediyor.