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'Balyoz davasında kumpas' soruşturmasında 4 kişiye gözaltı

Operasyon 4 farklı şehirde eş zamanlı olarak başlatıldı

08 Şubat 2018 15:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen dönemin 5 emniyet görevlisinden 4'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde kumpas olarak değerlendirilen "Balyoz" soruşturmasında, aktif olarak görev alan kolluk görevlilerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile alakalı yürütülen soruşturmalarda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatının ardından başlatılan çalışmalar neticesinde, o dönemde emniyet görevlisi olan şüpheli Necat Aksu İstanbul'da, şüpheli Mehmet Kılıç Yozgat'ta, Hüseyin Yalçın Adana'da, Mehmet Özdemir'in de Gaziantep'te yakalandığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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