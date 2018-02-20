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Balyoz davasında kumpas soruşturması: 5 eski polis tutuklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- "BALYOZ davasında kumpas" kurdukları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada eski 5 emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

20 Şubat 2018 15:44

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- \"BALYOZ davasında kumpas\" kurdukları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada eski 5 emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen, dönemin 5 emniyet mensubu, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın, Mehmet Özdemir ve Mehmet Ay, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle almak, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak\" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde görev yaptıkları belirtilen şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce de haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 

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