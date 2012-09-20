Balyoz Davası'nda karar için ara verildi

Balyoz Davası'nda sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme kararını bugün açıklayacak. Karar için ara verildi.

"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 250’si tutuklu 365 sanıklı davanın 107. duruşması başladı.

Serpil Kırkkeser imzasıyla hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmaya 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski MHP İstanbul milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli Orgeneral Ergin Saygun’un da aralarında bulunduğu 249 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan sadece emekli Albay Ahmet Küçükşahin duruşmaya katılmazken, 16 tutuksuz sanık ise duruşmada hazır bulundu. Davaya Ergenekon Davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise katılmadı.



Avukatlar yine duruşmaya katılmadı



Dosyada bulunan delillerin değerlendirilmeden, bazı tanıklar dinlenmeden Cumhuriyet Savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan’ın 920 sayfalık mütalaayı mahkemeye sunmasını protesto eden sanık avukatları, duruşmaya yine katılmadı. Duruşmaya sadece 4 avukatın katıldığı görüldü. Mahkeme Başkanı Ömer Diken mahkemeye sunulan dilekçelerin üye hakim tarafından okunacağını belirtti. Üye hakim Ali Efendi Peksak tutuklu ve tutuksuz sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı mahkemeye sundukları dilekçeleri tek tek okudu.



'Adaletin yerini bulmasını talep ediyorum'



Savunmasını yapan tutuklu sanık Cengiz Köylü, başkalarının ürettiği sahte CD’ler nedeniyle yargılandığını belirterek, "İftiralar hiçbir zaman başarılı olmaz. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.



'Beraatimi istiyorum'



Tutuklu sanık Levent Kerim Uça ise "Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Adaletin varlığından hala söz edebiliyorsak beraatimi istiyorum" diye konuştu. Tutuklu sanık Osman Kayalar ise, "Mahkemeye sunduğum dilekçede beyanda bulunmayacağımı belirttim. Bundan başka söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu. Duruşma sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınması ile devam ediyor.



'CD'leri cezaevinde nasıl güncelleştireceğim'



Tutuklu sanık emekli Albay Cengiz Köylü, “Tank üzerinde Kızılay'dan Meclis'e giderken tutuklanmadım. Başkalarının ürettiği CD'lerden yargılanıyorum. 2003'te üretilen CD içinde Temmuz 2009'a ilişkin belge ve bilgiler var. CD'lerin güncelleştirildiği söyleniyor. Eğer güncelleştirildiyse ben Temmuz 2009'da Hasdal'da tutukluydum. Cezaevinde nasıl güncelleştireyim. Gün olur gerçekler ortaya çıkacaktır. Adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Tutuklu sanıklardan Hakan Büyük de delillerle ilgili yaklaşık 45 dakika beyanda bulunmak istediğini söyledi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, esas hakkında beyanda bulunması için daha önce söz hakkı verildiğini hatırlatarak, Büyük'e söz vermedi.

Duruşmada tutuklu 250 sanığın esas hakkındaki savunmalarının tamamlanmasının ardından beyanda bulunmayan tutuksuz sanıklara söz verildi.



'Balyoz'un 'B'siyle alakam yok'



Tutuksuz sanıklardan İhsan Çevik, “Balyoz'un b'si, darbeni d'siyle hiçbir alakam yok. Çoluğumun çocuğumun rızkını suçsuz yere avukat, yol parası olarak harcamama sebep olanlara hakkımı helal etmeyeceğim” diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Fikret Coşkun da, sağ beyinciğindeki hasar nedeniyle 4 yıl tedavi gördüğünü belirterek, hakkındaki suçlamaların hastalığı dönemine ait olduğunu söyledi.

Tutuksuz Ayhan Türker Koçpınar da, yine suçlandığı dönemin ölümsüz hastalıkla mücadele ettiği bir zamana geldiğini ifade etti.

Bu arada duruşmaya geç katılan tutuklu sanıklardan emekli Orgeneral Ergin Saygun, görevliler eşliğinde tekerlekli sandalyede salona alındı.



Çetin Doğan Vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun



Son sözü sorulan Çetin Doğan, mütalaanın 3 saat 33 dakika gibi kısa bir sürede hazırlandığını savunarak, mütalaayı ve iddianameyi eleştirdi. İddianamede somut bir delilin bulunmadığını belirten Çetin Doğan, "Vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun" dedi.

Çetin, savunmasında şunları söyledi:

''Mahkemenizin son perdesinin oynandığı bugünde, bundan 18 ay önce bu duruşmada salonunda söylediklerimi tekrarlayarak sözlerime son vermek istiyorum. Tarih, ülkemizde ve dünyada siyasal iktidarların belirli politik hedefleri uğruna nice kişi ve grupları düzmece bahanelerle yargılandığına şahittir. Adaletin ayaklar altına alındığı, insanların korku ile sindirildiği, özgür basının büyük ölçüde susturulduğu bu gibi durumlarda geçici olarak gerçek suçluların, zorbaların itibar görmesi, hatta yüceltilmesi, toplumların yanıltılması doğaldır. Ancak bugün saygı ve rahmetle anılanlar ise, dünün düzmece davalarının sanık ve mahkumlarıdır. Lanet ile anılan ise Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi benzeri mahkemeler ile bu tür mahkemelere ruhsat verenler, kol kanat gerenler, haksızlık ve hukuksuzluğa alkış tutanlardır. Burada kendi cemaatleri dışında herkesi düşman gören bir zihniyetin, muvazzafı ve emeklisi ile yaşamlarını ülkelerine adamış Mustafa Kemal'ın askerlerinin, cumhuriyete ve onun ilkelerine bağlılıklarının kefaretini ödetmek için kurgulanan bir dava görülüyor. Bu davanın Türk adalet tarihinde önemli bir tutacağına kuşku yoktur. Hatırlayacağınız gibi, burada haksız, hukuksuz yargılanmaya tepki olarak 'Bu haksız ve hukuksuz davayı inatla sürdürmekte cüret ve cesareti nereden aldıklarını' açıkça sorduğumda sizden aldığım yanıt 'Türk ulusundan' olmuştu. Bu yanıtın inandırıcılığını davanın geldiği bu son aşamada bütünüyle yitirdiğini sanırım. Vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun.''



Müdahillik talebi reddedildi



Bu arada üye hakim Ali Efendi Peksak, Fatih'te İsmailağa Camii'nde öldürülen emekli imam Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk'ün davaya müdahil olmak için dilekçe verdiğini söyledi. Taleplere ilişkin görüşü sorulan savcı Hüseyin Kaplan, müdahillik talebinin kabul edilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, müdahillik talebini reddetti.



Saygun: Kuvvet sizde, hak bizimle



Emekli Orgeneral Ergin Saygun ise, "Hüküm zamanı gelmiştir. Kuvvet şu anda sizdedir ancak hak bizimledir" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ise "Söyleyeceğim herşeyi söyledim. Başka bir şey yok" dedi.

Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına da "Atılı suçlamayı reddediyorum" dedi.

Emekli Oramiral Özden Örnek de "Söyleyeceklerimi söyledim" dedi.



MHP’li vekiller durulmayı izliyor



Bu arada duruşmaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen de duruşmaya izleyici olarak katıldı.



Mahkeme karar için ara verdi



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz Davası'nda 365 sanık son sözünü söyledi.

Mahkeme Başkanı Ömer Diken, "Son sözler söylendi. Esas hakkındaki hükmü açıklamak üzere duruşmaya ara veriyoruz. Ne kadar süreceğini bilemiyorum ama bugün itibariyle duruşmaya devam edeceğiz" dedi.