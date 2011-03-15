Balyoz davasında kahkahalar yükseldi!

T24 - Balyoz davasının bugünkü duruşmasını takip eden CHP Manisa Milletvekili Mengü, iddianamenin Çetin Doğan tarafından parça parça edildiğini ve iddiaların salondakileri güldürdüğünü söyledi.



CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Mirgün Cabas’la Her Şey’de ‘Silivri davaları’na değindi, Mustafa Balbay’ın CHP’den milletvekilliği adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kamuoyunda, Ergenekon ve Balyoz davalarına inanç kalmadığını belirten Mengü, katıldığı bugünkü duruşmada kahkahaların yükseldiğini belirtti.



'Balbay aday olursa Tıuncay Özkan ne olacak?' sorusuna da yanıt veren Mengü, Hanefi Avcı’ya yapılan ikinci tutuklamayı ise 'işi sağlama alma' olarak değerlendirdi.



Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’ın CHP’den milletvekilliği adaylıklarını Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum gündeme getirmiş, bu konu siyasi arenada ve kamuoyunda tartışma yaratmıştı.



CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, o dönemde Kılıçdaroğlu’nun bu adaylıklara soğuk baktığı izlenimiyle ilgili, ‘zamanı ve yeri değildi, iki ismin yıpratılmasının önüne geçmek için soğuk durdu diye düşünüyorum’ şeklinde konuştu.



Adaylıklarla ilgili kararın MYK ve Parti Meclisi’nde verileceğini söykleyen Mengü, Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuşmadığını ve kafasında şu veya bu isim var demenin mükün olmadığını söyledi.





'BALBAY VE ŞIK BASININ BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ'



Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanmalarına değinen Mengü, “Balbay ve Özkan’ın adaylıklarının konuşulduğu dönemde bu iki gazeteci içeriye alınmamıştı. Basının da o zaman içerideki gazeteci arkadaşlara bakışı farklıydı. Türk basını konunun vehametini Şener ve Şık’ın tutuklanmasıyla gördü. Balbay ve Özkan’a, bu kadar sahip çıkılmadı. Öyle yayınlar yapıldı ki, Genel Başkan da soğuk duruşuyla bunları bitirmek istedi...” şeklinde konuştu





'NEDEN SADECE BALBAY?'



Mengü, “Neden sadece Mustafa Balbay, Tuncay Özkan...”sorusuna, “Basındaki bir algılama mı yoksa benim algılamam mı bilemiyorum ama, Tuncay’a basın sahip daha az sahip çıktı; o ikinci plana itildi gibi. İkisi de yakın arakadaşım olduğu için adaylıklarından ben mutlu olurum ve ayrımıyorum ama basın Balbay kadar Özkan’a sahip çıkmadı. Nedenleri olabilir ama bu yapılmadı” yanıtı verdi.



Mengü, sadece Balbay’ın adaylığı durumunda Özkan’ın dışlandığı yönünde bir algılama olacağı ve bunun adil olup olmadığı konusunda da, “Sıkıntı yaratır. Tuncay ve kamu vicdanı açısından sıkıntı yaratır. MYK bunların tümünü tartışacaktır” dedi.





'CEZAEVİNDEN ÇIKARMAK İÇİN Mİ?'



Mengü, bu adaylıkların hukuki olmakla birlikte partiye ne katıp katmayacağı noktasındaki soruya, “Burada kamu vicdanı önemlidir ve Silviri davaların artık hukuki olmadığına inamılmaya başlandı. Şener ve Şık olayı buna büyük katklı sağladı. Bugün takip ettiğimiz Balyoz davası katkı sağladı...” yanıtını verdi ve “Bu onları cezaevinden çıkarmak için bulunmuş bir formül mü?” sorusu nu da şöyle yanıtladı:



“Gayet tabi. Bir insanı neden aday gösterirsniz. Hem bu insanların fikri hayatından istifa edeceksiniz hem bu insanların uğradığı haksızlığı bir miktar azaltacaksınız. Aday gösterirsen, o insana toplum indeninde saygın bir yer veriyorsunuz demektir. CHP bunu yaparsa, manevi bir değeri var demektir.”





HANEFİ AVCI’NIN TUTUKLANMASI



CHP Manisa Milletvekili, ‘Devrimci Karargah Örgütü’ davasından tutuklu eski emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın bugün Ergenekon davasından da tutuklanmasını, “İlk tutuklamaya kimse inanmıyor ki, ‘ne olur olmaz, tahliye olur; bir tutuklama daha verelim de bira daha içeride kalsın’ demekten başka bir şey değil” şeklinde değerlendirdi.





‘BALYOZ’ SALONUNDA KAHKAHALAR!



Şahin Mengü, bugün, tutuklamalar sonrası ilk duruşması yapılan Balyoz davasını takip ettiğini belirterek, salonda yaşananları aktardı:



“Orada bir hukuki dava görülmüyor ve hukukçu olarak içim acıdı.



Bir savcının iddianamesinin Çetin Doğan paşa parça parça edildiğini gördüm. Savcı adına, bir hukukçu olarak içim acıdı. İddianame nasıl parçalanır, nasıl komik hale getirilir; bunu espri olarak söylemiyorum çünkü kahkahalar atılıyordu orada, gördük.



Düşünebiliyor musunuz, ordunun envanterine girmemiş gemiye komutan atamışlar; gülünmez mi buna. Gemi envantere 2005’te girmiş ama 2003’te komutan atamışlar; o kadar ileri görüşlü bizim komutanlar... Türkiye’de, hakkında kitap yazılıp da eğlenilen ilk iddianamedir bu...”







