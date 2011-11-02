Balyoz davasında ikinci tahliye

T24 - Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube'de yapılan aramalarda ele geçirildiği iddia edilen 'Balyoz planı belgeleri' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci kez tahliye kararı verildi. Albay Sencer Başat’ın ardından Binbaşı Cem Çağlar da tahliye edildi.



Mahkeme, Binbaşı Çağlar’ın “soruşturma dosyası içinde bulunan mevcut delil durumu" göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi



"Gölcük Balyoz belgeleri" soruşturması kapsamında “Hükümeti cebren devirmek ve engellemek" iddiasıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğince tutuklanan Binbaşı Cem Çağlar’ın avukatı Ali Fahir Kayacan mahkemeye başvurdu.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’ne başvuran Avukat Kayacan, tutuklama kararının kaldırılmasını ve müvekkilinin tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu ile üye hakimler Mehmet Karababa ve Mehmet Erdoğan’nın verdiği kararda, 22 Eylül’de tutuklanan Cem Çağlar’ın “soruşturma dosyası içinde bulunan mevcut delil durumu" göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme Çağlar hakkında yurt dışına çıkma yasağı konmasına da hükmetti.



Ancak Çağlar, ikinci Poyrazköy davası kapsamında tutuklu olduğu için Hasdal Cezaevi’nden çıkamayacak. Soruşturma kapsamında daha önce de Albay Sencer Başat tahliye edilmişti.





