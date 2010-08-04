Balyoz davasında iki savcı birbirine zıt düştü

T24 - Balyoz soruşturmasında dün yaşanan bir gelişme, yakalanma kararının ertelenmeyeceğinin açıklanmasıyla ortaya çıktı. 102 sanık hakkında verilen yakalama emri özel yetkili iki savcıyı karşı karşıya getirdi. Reddi hakim talebinin reddine yapılan itirazlar da ise mahkeme kendi savcısının görüşünüdikkate alacak.



Balyoz Güvenlik Harekat Planı Davası'nın görüleceği İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25 muvazzaf 42 generalinde arasında bulunduğu 102 sanık hakkında verdiği yakalama emri özel yetkili iki savcıyı karşı karşıya getirdi. Yakalama emrine yapılan itirazları değerlendiren İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcısı Celal Kara’nın talebe ilişkin görüşünü 5 gündür bildirmedi. Bunun üzerine infaz savcısı olan ve aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çokkadı’nın yerine vekaleten bakan Selim Berna Altay, YAŞ nedeniyle spekülasyonlara neden olmaması için Celal Kara’nın görüşünü bugün de bildirmemesi durumunda dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Savcı Celal Kara, kendisine resmi bir talep yapılmadığı niçin dosyaları Selim Berna Altay’a göndermedi.





KAMU YARARINA ERTELENMESİNİ İSTEDİ



Bunun üzerine Selim Berna Altay, infaz savcısı sıfatıyla İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yazı göndererek 102 sanık hakkındaki yakalama emrinin ertelenmesini istedi.

Savcı Selim Berna Altay İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda şunlara yer verdi:"Yakalama emrinin infazı sanığı yakalanması sonrasında en kısa zamanda yetkili ve görevli mahkeme önüne çıkartılarak mahkemece sorgu ve savunmasının tespiti ile mevcut delil durumuna göre serbest bırakılması ya da tutuklanmasına karar vermesi suretiyle olacaktır. Ancak her iki halde de sanık ve müdafinin yakalama kararına karşı yapmış olduğu itiraz konusuz kalacak ve bu duruma da savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelecektir. Bu nedenle CMK 269/2 maddesinde düzenlene infaz durdurma yolunun uygulanmasında kamusal yarar bulunmaktadır."Savcı Selim Berna Altay, yasa gereği yakalama emirlerinin yerine getirilmesinin itirazlara inceleme sonuçlanıncaya kadar geri bırakılmasına karar verilmesini talep etti.





MAHKEME KENDİ SAVCISININ GÖRÜŞÜNÜ DİKKATE ALACAK



Savcı Selim Berna Altay’ın talebini değerlendiren İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaların reddi hakim talebinin reddine yapılan itirazların değerlendirilmesi için 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiğini belireterek Savcı Altay’ın talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcı Selim Berna Altay’ın talebini reddeden İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi yakalama emrine itirazlar ilişkin kendi mahkemelerinin savcısı olan Celal Kara’nın görüşünü vermesini bekleyecek.



Edinlen bilgilere göre ise yakalama emrine yapılan itirazlara ilişkin görüş alınması için dosyaların Perşembe günü akşam saatlerinde savcı Celal Kara’ya gönderildi. Cuma günü dosyaları incelemeye başlayan Kara, çocuğunu rahatsız olması nedeniye öğleden sonra adliyeden ayrıldı. Ancak Cumartesi günü adliye gelerek çalışmaya devam etti. Savcı Celal Kara, Pazartesi günü de yarım gün dosyaları inceledi, reddii hakim taleplerinin reddine yapılan itirazların değerlendirilmesi için dosyaları Pazartesi günü İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.



Savcı Celal Kara’nın toplan 2 günlük süre içerisinde 6 sayfalık görüş yazdığı, görüşünün kalan kısmını ise dosyalar 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden kedisine gönderildikten sonra tamalayacağı, bir günlük çalışmasının kaldığı kaydedildi. Savcının görüşünü açıklaması için belirli bir sürenin olamadığı, makul bir süre içerisinde karar vermesinin gerektiği belirtildi.





BELGEDE SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ İÇİN ADI GEÇİYORDU



Savcı Selim Berna Altay Balyoz Güvenlik Harekat Planı uygulamaya konulduğunda taktirde bazı belgelerde iddiaya göre sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek savcılar arasında adı geçiyordu.



Televizyon kanallarında yakalama emrinin ertelenmesi yönünde talepte bulunduğu yönündeki haberleri ilk önce yalanlayan savcı Selim Berna Altay, adliyeden ayrılırken basın mensuplarının böyle bir talepte bulunup bulunmadığını yeniden sorması üzerine ise infaz savcısı sıfatıyla böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.









