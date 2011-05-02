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''BALYOZ'' DAVASINDA 26. DURUŞMA İSTANBUL (A.A)

02 Mayıs 2011 13:47

-''BALYOZ'' DAVASINDA 26. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 196 sanıklı davanın 26. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 149 sanık ile tutuksuz yargılanan 20 kişi katıldı. Mehmet Yoleri, Nurettin Işık, Mehmet Alper Şengezer ve Nedim Ulusan'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Çetin Doğan, tüm sanıklar adına ön savunmaların süratle tamamlanıp doğrudan delillerin değerlendirilmesi aşamasına geçilmesi için, mahkemeye dilekçe verdiklerini hatırlattı.  Cezaevinde çarşamba günleri öğleden sonra açık görüş olduğunu, mahkemenin çarşamba günleri de öğlene kadar duruşma yapmasını istediklerini belirten Doğan, avukatların da sadece cuma günleri 2 saatlik süre içinde tahliyeye ilişkin taleplerini bildirebilmeleri yönünde karar alınmasını istedi. Doğan, mahkemenin her sanık için ayrı ayrı değil de klişe kararlar aldığını savunarak, mahkemenin bu yöndeki taleplerine ilişkin karar vermesini talep ettiklerini belirtti. Eniştesi vefat ettiği için geçen hafta yapılan duruşmalara katılamayan Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken de, bu taleplerin değerlendirileceğini kaydetti. Duruşma, tutuklu sanıklardan emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin avukatı Celal Ülgen'in savunmasını yapmasıyla devam ediyor.

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