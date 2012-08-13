Balyoz davası sanıklarından Hilmi Özkök'e: Tanıklık yapın, bu oyunu bozalım

Balyoz davasında yargılanan sanıkların avukatları, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’e davanın 16 Ağustos Perşembe günü yapılacak duruşmasında tanık olarak ifade vermesi çağrısında bulundu.

Tanık dinletme ve bilirkişi atanması talepleri kabul edilmediği için duruşmalara girmeyen avukatlar, açık mektuplarında Özkök’e, “Silah arkadaşlarınıza atılan bu çirkin ve asılsız suçlamaların temelsiz olduğunu göstermenizi istiyoruz” diye seslendi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Balyoz darbe planı yapıldığı iddialarına ilişkin davada tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Özkök’e açık mektup yazarak davada tanıklık etmesi çağrısında bulundu.

Avukatlar Ülgen ve Ersöz ile “Bir Kısım Balyoz Sanıkları Avukatları” imzalı mektubun girişinde, “Bu mektubu kamuya açık yazmak zorunda kalmamız nedeniyle umarım bizi bağışlarsınız. Bu mektubun size kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak başka bir yol bulamadığımızı bilmenizi isteriz” şeklinde açıklama yapıldı.



‘Bir suçlu bile yok’



Özkök’ün, Ergenekon davasında tanıklığı sırasında YAŞ’ta emekliye ayrılan ve her iki davada da tutuklu bulunan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu’nun sorusu üzerine, “Bu seminer icra edilmiş, fakat en tehlikeli senaryo amacını biraz aşkın şekilde oynanmış” şeklindeki ifadesini anımsatan avukatlar, “Yoğunluğunuz olmasaydı sizin de katılacağınız öngörülen bir plan seminerinde, ‘Balyoz Harekât Planı’ diye bir gizli darbe planının görüşülmesi hayatın olağan akışına uygun mudur?” diye sordu.

Avukatlar mektuplarında şu ifadelere yer verdiler: “Duruşmalara girmeme nedenlerinden biri sizin ve Aytaç Yalman komutanımızın çağrılarak tanık olarak dinlenmesi yolundaki taleplerimize karşı mahkemenin olumsuz tavrıdır. İddianamede olası bir darbeyi siz iki komutanımızın önlediği yazılmaktadır. Buna karşın ısrarla ifadenize başvurulmamaktadır.”

“Balyoz adı verilen davada gerçek bir darbe teşebbüsü değil, tüm sanıklara isnat edilen fikri ve üretilmiş bir darbe teşebbüsü bulunmaktadır” açıklamasını yapan avukatlar mektupta, “Çok geç olmadan, pişmanlıklar anaforuna düşmeden, hayıflanmalar kasırgasına kapılmadan silah arkadaşlarınıza karşı girişilen bu oyunu birlikte bozalım. Orada olmanız halinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile tanık olarak dinlenmeniz mümkün olacaktır. Unutmayalım; orada yargılananlar arasında tek bir suçlu yoktur. Bize güvenin” ifadesine yer verdi. Açık mektup şu açıklama ile tamamladı: “Balyoz, Ergenekon, Kafes, Amirallere Suikast, Askeri Casusluk-Fuhuş-Şantaj, Odatv adı verilen davaların açılmasına değin geçirdiği süreç ve kovuşturma aşaması uygulamaları birbirlerinin birebir aynıdır. Türkiye’nin hukuk tarihine yazık edilmektedir. Sizden doğruyu yansıtmaktan başka bir isteğimiz yoktur. Saygılarımızla.”