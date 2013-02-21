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Balyoz davası sanıkları, 28 Şubat soruşturması kapsamında adliyede

Balyoz davası sanıkları Emekli Oramiral Sarıışık ve emekli Korgeneral Temel, 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeleri alınmak üzere Ankara Adliyesi'nde

21 Şubat 2013 12:26


Balyoz davası sanıkları Emekli Oramiral Şükrü Sarıışık ve emekli Korgeneral Doğan Temel, 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeleri alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Balyoz davası sanıkları emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve emekli Korgeneral Doğan Temel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında ifadeleri alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Sarıışık ve Temel'in ifadesini, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarından Mustafa Bilgili'nin alması bekleniyor.

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