Balyoz davası sanığı emekli tümgeneral: TSK içindeki cemaatçileri AKP yerleştirdi

Balyoz davası sanıklarından emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programında darbe söylentileri ve TSK'daki paralel yapı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yavuz, cemaat mensubu olduğu ileri sürülen subayları ileri sürerek, “Cemaat ordunun içinde vardır ve cemaatin ordu içinde bu kadar güçlenmesinin sebebi de bu hükümetin bizatihi kendisidir. Silahlı kuvvetlere bütün adamları kendileri yerleştirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Darbe söylentilerini Gülen cemaatinin yaydığını ve bu söylentilerin AKP'nin işine yaradığını ifade eden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un çarpıcı açıklamaları şöyle:

“Darbe söylentilerini cemaat yayıyor, AKP’nin de işine yarıyor”

"Darbe söylentisini çıkartanlar bana göre cemaatçiler. Yani Fethullah Gülen 'Hala bizim ordunun içinde gücümüz var. Direnmeye devam edin' şeklinde bir algı operasyonu yapıyor. Bu hükümetin de çok işine geliyor. Çünkü bizim iktidarımız uzun süredir mağduriyetten beslenen bir yapıya sahip."

“Ordudaki cemaat kadrolaşmasının sorumlusu bu hükümetin kendisi”

"Ancak bu TSK içinde cemaatin adamlarının olmadığı, hiç güçlerinin olmadığı anlamını doğurmamalı. Cemaat ordunun içinde vardır ve cemaatin ordu içinde bu kadar güçlenmesinin sebebi de bu hükümetin bizatihi kendisidir. Silahlı kuvvetlere bütün adamları kendileri yerleştirmiştir. Ekonomik olarak desteklemişlerdir. 2011'de çıkardıkları bir yasayla da YAŞ kararıyla atılan bütün subayları orduya davet etmişlerdir. Araları bozulunca da bu iş bu noktaya gelmiştir."

“Abisinden emir alan asker olamaz”

"Şimdi yapılması gereken, bir an önce TSK'nin içindeki bu yapının temizlenmesidir. Demokrasi ile hukukla bu yapılabilir. Çünkü Silahlı Kuvvetler başka herhangi bir kuruma benzemez. Abisinden emir alan asker olamaz. Eğer bir subay abisinden emir alıyorsa o asker değildir ve milletine hizmet etmez. Bu hangi tarikat, hangi cemaat için olursa olsun geçerlidir."

“Askeri yargıda çok yoğunlar”

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, TSK içindeki cemaatçi oranı hakkında ise "Ben bu konuda oran veremem. Ama elimizde çok sayıda bilgi var. Askeri lise sınavlarında, Harp Okulu sınavlarında, Harp Okulu'ndaki cumhuriyetçi subay adaylarını dışarıya attırmak için örgütlü olarak çalıştıklarını biliyoruz. Askeri yargıda çok yoğunlar. Askeri Yargıtay'da başka bir karar çıkması mümkün değil aşamasındalar. Personel dediğimiz insan kaynakları bölümüne adamlarını yerleştirmişler. Yapılacak iki şey var. Bu kişileri tespit edip kapının önüne koyacaklar. İkincisi ise suçları varsa yargılancaklar" dedi.