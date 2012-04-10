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Balyoz davası sanığı albay başından vuruldu

Balyoz davasında tutuksuz yargılanan Emekli Hava Albay Tarık Akça Ankara'daki ofisinde başından vurulmuş halde bulundu

10 Nisan 2012 20:15

Balyoz davasında tutuksuz yargılanan Emekli Hava Albay Tarık Akça Ankara'daki ofisinde başından vurulmuş halde bulundu.

 
Tarık Akça (50), Maltepe Fevzi Çakmak 2 Sokak'taki ofisinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Akça'nın arkadaşı tarafından bulunan cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 
Akça'nın kurduğu havacılık şirketinden dolayı 300 bin TL borcu olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, Tarık Akça'nın intihar ettiğinin değerlendirildiğini belirtti. Akça'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

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