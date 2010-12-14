Balyoz davası mahkeme başkanı Zafer Başkurt'a atama

T24 - Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt Gebze'ye atandı.



196 sanık Balyoz davası perşembe günü başlıyor - Sedat Ergin





Aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Oramiral Özden Örnek ve emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın da bulunduğu 196 subay, perşembe günü Silivri’de hâkim karşısına çıkacak ancak bu önemli dava öncesinde kritik bir gelişme yaşandı... Balyoz davasının başkanı değişti.



Hürriyet gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre; İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'nde son anda yapılan değişiklikle Balyoz davasının görüleceği 10. Ağır Ceza Mahkemesi ile bir çok önemli davanın devam ettiği 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanları bu görevden alındılar.



10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na aynı mahkemenin üyesi hakim Ömer Diken, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanlığına aynı mahkemenin üyelerinden Rüstem Eryılmaz atandı.

Adalet Bakanlığı az sonra konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacak.



Emekli Org. Çetin Doğan'ın avukatı: İnanamıyorum

Perşembe günü başlayacak olan Balyoz Davası'nda emekli Org. Çetin Doğan'ın da avukatlığını yapan Celal Ülgen, mahkeme başkanı değişikliği için ''İnanamıyorum'' dedi. Ülgen, davanın 183 klasörünün bulunduğunu ve bunun yaklaşık 100 bin sayfa anlamına geldiğini belirtti ve şunları söyledi: Mahkeme Başkanı yaklaşık 4 aydır çalıştı, hazırlandı ve dava ile ilgili bir görüşü oldu. Dava Perşembe günü başlayacak. Mahkemenin yeni başkanının tüm dosyaya hakim olması zaman alacak. Hukuk devletinde böyle bir değişiklik olmaması gerekirdi.



Haberal'ın dava açmadığı tek hakim



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Mehmet Haberal, tahliye etmedikleri gerekçesiyle davanın hakimlerine dava açmış ve tazminat kazanmıştı. Daha sonra Haberal'ın dava açmadığı tek hakimin Başkurt olduğu ortaya çıkmıştı.



